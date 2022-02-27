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Українські військові повернули під контроль Волноваху в Донецькій області

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Донецька область, Неділя 27 лютого 2022 14:54
Українські військові повернули під контроль Волноваху в Донецькій області Фото: у Волновасі тривають бої (facebook.com/Татьяна Ігнатченко)
Автор: Наталія Юрченко

Україна повернула під контроль населений пункт Волноваха в Донецькій області. Однак ситуація там вкрай складна - російські окупанти не перестають вести артобстріл мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представницю Донецької ОДА Тетяну Ігнатченко.

"Волноваха наша. Але ситуація в місті дуже важка. Артобстріли не припиняються другий день. І в ці хвилини теж гримлять. Місцеві кажуть, летить так важко, що залишає воронки в три-п'ять метрів. Води немає вже кілька днів. Немає електрики, тому що розбиті підстанції. Немає газу. Завезти хліб або продукти немає можливості. У людей розряджені телефони. Зв'язок поганий. Центральна районна лікарня працює. На генераторах. Але швидкі не виїжджають, бо небезпечно. Допомогу надають тим, хто може прийти або кого приводять. В даний час там знаходяться 11 поранених. Лікарня теж постраждала - рашисти потрапили в будівлю лор відділення", - написала чиновниця.

Також вона уточнила, що в місті є бригада ДСНС, однак вона не може почати ліквідувати наслідки через обстріли. Інформації про жертви поки немає.

Нагадавши, у Харкові десятки російських військовослужбовців здалися в полон. Вони намагалися сховатися серед цивільних.

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