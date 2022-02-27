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В Буче оккупанты хотят использовать женщин и детей как "живой щит" для прорыва в Киев

Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. Теперь оккупанты в городе Буча Киевской области хотят использовать детей и женщин как "живой щит" для прорыва в Киев.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, оккупанты говорят местным жителям в Буче, что хотят их эвакуировать в Киев.

Однако, на самом деле они хотят из живых людей сделать "живой щит" для прохождения в Киев.

Местных жителей призывают быть осторожными.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе военные Украины накрыли вражескую группу разведки.

Также мы писали, что украинские военные вернули под контроль Волноваху в Донецкой области.

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