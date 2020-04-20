Кинули як собак: на Балі застрягли українці, яким відмовляють у допомозі

Карантин в Україні введений до 24 квітня у зв'язку з поширенням коронавірусу в країні. Було зупинено метро, міжнародні та міжміські перевезення, закриті всі розважальні заклади, ТРЦ, більшість магазинів, школи та дитячі садки.

З 6 квітня карантин був посилений і мешканців зобов'язали ходити в масках, заборонили відвідувати дитячі майданчики, сквери та парки. Також на домашню самоізоляцію посадили всіх громадян, які досягли 60 років. В уряді не виключають, що карантинні заходи доведеться продовжити.

У найскладнішій ситуації опинилися громадяни України, які на момент введення карантину опинилися в пастці в інших країнах. На початку квітня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що українців більше не будуть повертати додому чартерними рейсами.

За станом на 20 квітня на острові Балі в Індонезії залишилися українці, які хочуть додому, але їх так і не евакуювали. Одна з туристок Алла Лобур розповіла у коментарі для видання Strana, що вона разом з родиною відлетіла з України ще в лютому. У неї закінчуються гроші на їжу, але консули весь час просять українців ще почекати.

"З консульством ситуація така: висить тільки пояснення на сайті. Типу, чекайте, обов'язкова обсервація, а евакуація можлива лише мінімум за 1000 доларів. Також вони вказали адреси аптек, готелів, які можна зняти. І все. Консул кидає трубку. У мене сім'я - п'ять осіб. Я взяла кредит на їжу в 75 000 гривень. Більше мені ніхто не дасть", - повідомила українка і додала, що не змогла покинути Індонезію з допомогою Катарських авіаліній, оскільки там були місця тільки для тих пасажирів, які купили авіаквитки саме цієї компанії.

"У нас були інші, потрібно було купувати за 1 800 доларів. Зрозумійте, у нас у всіх були зворотні квитки, ми могли спокійно повернутися, пройти всі обсервації, ізоляції, тести. Ми не знаємо, що робити. Тут теж карантин, закриті всі входи на океан, людей мало, виходимо тільки в масці за продуктами. Вити хочеться. Чому для захисту одних громадян закрили небо, а інших кинули як собак. Чому, коли виділялися гроші, забрали тільки туристів з Єгипту? Допоможіть нам, всі в Україні думають, що всіх вивезли, що евакуація була безкоштовна", - повідомила Лобур.

Нагадаємо, в кінці березня з острова Балі евакуювали 150 українців, і вони влаштували скандал в аеропорту.