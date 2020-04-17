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Карантин в Україні сильно продовжать: названа нова дата

STYLERКоронавірус    17.04.2020 - 22:05
Карантин в Україні сильно продовжать: названа нова дата
Карантин в Україні продовжать (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні буде продовжено більше, ніж на місяць

Карантин в Україні через коронавірус можуть продовжити до 25 травня. Про це стало відомо Styler з власних джерел в уряді. Рішення Кабмін готується озвучити вже наступного тижня - після Великодня 19 квітня.

"Планується продовження до 25 травня. Це ще не точно, але такі розмови серед правлячої верхівки ходять", - розповіло джерело в уряді.

З усім тим, Володимир Зеленський сьогодні, 17 квітня, в програмі "Свобода слова" заявив, що карантинні заходи можуть пом'якшити 24 квітня. Це стосується відкриття деяких підприємств, а в травні можливе пом'якшення для транспорту. При цьому гарант додав, що все залежить від того, наскільки свідомо українці поставляться до карантинних заходів.

Нагадаємо, що карантин в Україні запровадили з 12 березня, але пізніше його продовжили до 24 квітня. Оскільки коронавірус продовжує поширюватися в країні (хоча ситуація поки контролюється), повне зняття карантинних заходів з 24 числа під великим питанням.

Раніше Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я розповів, що рішення про нові терміни карантину буде ухвалено після великодніх свят. Тоді в Україні очікується сплеск коронавіруса, якщо українці проігнорують правила карантину і підуть до церкви і в гості.

Зазначимо, що вже зараз церкви стали одним з основних джерел зараження коронавірусом. Так у Києво-Печерській Лаврі помер вже третій монах, близько 100 священнослужителів - захворіли.

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