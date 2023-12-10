"Мерзко это все". Комаровский высказался по поводу пародии студии "Квартал 95", в которой его высмеяли

Комаровский отреагировал на пародию "Квартала 95"

Журналист, который, кстати, также стал темой для шуток в последнем выпуске проекта, поинтересовался у Евгения, оценил ли он пародию, где они втроем с женой Дмитрия лежат в постели.

Дмитрий Гордон с женой и Евгением Комаровским (фото: instagram.com/gordondmytro)

По мнению Гордона, она была хорошей, однако Комаровский так не считает.

"Меркзо все это. Поскольку Квартал стал театром политической сатиры после победы Владимира Александровича. И поэтому он перестал быть 95 Кварталом. Это другой проект. Мы всегда путаем. Для журналиста это одно, а для врача - другое. Это неправильно. У меня другие представления о том, как я должен выглядеть со стороны", - прокомментировал врач.

Кандидат медицинских наук высказался и о президенте Владимире Зеленском.

"Иногда, когда я не вижу в нем президента, я его по-прежнему люблю. Его ждет очень светлое будущее. Я в нем не сомневаюсь. У него абсолютная финансовая достаточность будет. Достаточно написать книгу мемуаров, которая будет кормить его и его внуков, правнуков", - поделился мнением Евгений.

Напомним, недавно педиатр сделал громкое заявление по поводу войны. Так, он подчеркнул, что для сохранения жизни украинцев необходимо отдать россиянам территории, которые они оккупировали.

"Давайте сначала построим приоритеты. Что главное в Украине - украинцы или квадратные метры? Давайте определимся. Для того, чтобы план лечения составить, надо понять, какая у нас цель - спасение жизни или спасение конечности", - отметил мужчина.

Такое мнение врача изрядно разозлило украинцев.