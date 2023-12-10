ua en ru
Вс, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дочь Миллы Йовович спела хит российской певицы-путинистки и разозлила сеть: "Какой позор"

Воскресенье 10 декабря 2023 09:41
UA EN RU
Дочь Миллы Йовович спела хит российской певицы-путинистки и разозлила сеть: "Какой позор" Милла Йовович с дочерью (фото: instagram.com/millajovovich)
Автор: Иванна Пашкевич

16-летняя дочь голливудской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович разозлила сеть своим поступком. Эвер записала ролик под песню российской певицы-путинистки Кати Лель "Мой мармеладный".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт девушки.

Дочь Миллы Йовович разозлила сеть

В ноябре этого года композиция, популярная 20 лет назад, завирусилась в соцсетях.

Зарубежные блогеры стали выкладывать с ней видео в TikTok и Instagram. Они надевают шубы и меховые шапки и открывают рот под песню.

Трек также заполонил музыкальные чарты Европы и США, войдя в пятерку лидеров чарта музыкального сервиса Spotify.

Наследница звезды также решила приобщиться к флешмобу.

Реакция пользователей

Фаны Миллы Йовович возмущены. В то время как их кумир поддерживает Украину, осуждает политику Путина, ее дочь популяризирует русскую культуру.

Дочь Миллы Йовович спела хит российской певицы-путинистки и разозлила сеть: &quot;Какой позор&quot;

Милла Йовович с дочерью (фото: instagram.com/millajovovich)

  • Я щось не розумію, а мама не розповіла доньці, що виробляють росіяни на її батьківщині?
  • Боже, яка ганьба!
  • Я так розумію, для Евер немає різниці чи є, чи нема війна в країні, звідки її коріння.
  • Українських топових пісень для переспіву не пробувала пошукати?

Позже, не выдержав нападок хейтеров, Эвер скрыла комментарии к видео.

Отметим, что Милла Йовович родилась в Киеве в 1975 году.

В 80-х ее родители эмигрировали сначала в Лондон, а затем в США. В Украине у актрисы остались родственники.

Недавно жена Тимура Мирошниченко умилила сеть фото с названным сыном и трогательным постом.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти Милла Йовович звезды шоу-бизнеса