Комаровский предложил отдать территории россиянам, чтобы "сберечь жизни украинцев"
Доктор Комаровский сообщил, что нужно оставить оккупированные территории россиянам, чтобы сохранить жизни украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Комаровского на его собственном YouTube-канале.
Что сказал Комаровский
Заслуженный педиатр Украины сообщил, люди "добровольно" взвалившие на себя ответственность за судьбы людей, придя к власти, должны спасти их жизни даже ценой "ампутации конечностей". Таким термином Комаровский назвал оккупированные россиянами территории.
"Что главное в Украине? Украинцы или "квадратные метры"?Давайте определимся, какая у нас цель? Сохраняем жизнь или сохраняем конечности? Если для нас главное - конечности, давайте мобилизировать все, что шевелится. Люди у нас глубоко вторичны", - сказал Комаровский.
По его словам, власти Украины должны думать первым делом о сохранении жизни людей.
Также в интервью Комаровский сообщил, что нет никакого раскола в обществе на фоне темы якобы вражды президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Валерия Залужного.
В комментариях на YouTube многие поддержали медика.
- З кожним словом, повністю, 100% згоден.
- Доктор, от ваших слов мурахи по телу! Как вы все правильно сказали. Дай бог Украине мудрую и справедливую власть, заботящуюся о своих гражданах.
- Очень мудрое мнение! Очень Вас поддерживаю! Очень горд , что вы тоже харьковчанин!
- Дякую! За нашу Україну, за Ваші думки, за Вашу допомогу!
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