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Комаровский предложил отдать территории россиянам, чтобы "сберечь жизни украинцев"

Понедельник 04 декабря 2023 09:33
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Комаровский предложил отдать территории россиянам, чтобы "сберечь жизни украинцев" Фото: Доктор Комаровский возмутил высказыванием (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский сообщил, что нужно оставить оккупированные территории россиянам, чтобы сохранить жизни украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Комаровского на его собственном YouTube-канале.

Что сказал Комаровский

Заслуженный педиатр Украины сообщил, люди "добровольно" взвалившие на себя ответственность за судьбы людей, придя к власти, должны спасти их жизни даже ценой "ампутации конечностей". Таким термином Комаровский назвал оккупированные россиянами территории.

"Что главное в Украине? Украинцы или "квадратные метры"?Давайте определимся, какая у нас цель? Сохраняем жизнь или сохраняем конечности? Если для нас главное - конечности, давайте мобилизировать все, что шевелится. Люди у нас глубоко вторичны", - сказал Комаровский.

По его словам, власти Украины должны думать первым делом о сохранении жизни людей.

Также в интервью Комаровский сообщил, что нет никакого раскола в обществе на фоне темы якобы вражды президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Валерия Залужного.

В комментариях на YouTube многие поддержали медика.

  • З кожним словом, повністю, 100% згоден.
  • Доктор, от ваших слов мурахи по телу! Как вы все правильно сказали. Дай бог Украине мудрую и справедливую власть, заботящуюся о своих гражданах.
  • Очень мудрое мнение! Очень Вас поддерживаю! Очень горд , что вы тоже харьковчанин!
  • Дякую! За нашу Україну, за Ваші думки, за Вашу допомогу!

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, почему появляются болезни сердца и сосудов.

Кстати, Комаровский назвал пять вещей, которые должны быть спрятаны от детей в доме.

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Комаровский