"Бридко це все". Комаровський висловився стосовно пародії студії "Квартал 95", в якій його висміяли

Комаровський відреагував на пародію "Кварталу 95"

Журналіст, який, до речі, також став темою для жартів в останньому випуску проєкту, поцікавився в Євгена, чи оцінив він пародію, де вони утрьох з дружиною Дмитра лежать у ліжку.

Дмитро Гордон з дружиною і Євгеном Комаровським (фото: instagram.com/gordondmytro)

На думку Гордона, вона була хорошою, однак Комаровський так не вважає.

"Бридко все це. Оскільки Квартал став театром політичної сатири після перемоги Володимира Олександровича. І тому він перестав бути 95 Кварталом. Це інший проєкт. Ми завжди плутаємо. Для журналіста це одне, а для лікаря - інше. Це неправильно. У мене інші уявлення про те, як я маю виглядати зі сторони", - прокоментував лікар.

Кандидат медичних наук висловився і про президента Володимира Зеленського.

"Іноді, коли я не бачу у ньому президента, я його, як і раніше, люблю. На нього чекає дуже світле майбутнє. Я в ньому не сумніваюся. У нього абсолютна фінансова достатність буде. Достатньо написати книгу мемуарів, яка годуватиме його і його онуків, правнуків", - поділився думкою Євген.

Нагадаємо, нещодавно педіатр зробив гучну заяву щодо війни. Так, він наголосив, що для збереження життя українців необхідно віддати росіянам території, які вони окупували.

"Давайте спочатку побудуємо пріоритети. Що головне в Україні - українці чи квадратні метри? Давайте визначимось. Для того, щоб план лікування скласти, треба зрозуміти, яка в нас мета - рятування життя чи рятування кінцівки", - зазначив чоловік.

Така думка лікаря неабияк розлютила українців.