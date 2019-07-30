Boeing 767 МАУ здійснив вимушену посадку в аеропорту Бориспіль

Фото: літак Boeing 767 МАУ (instagram.com)

В процесі набору висоти екіпажем було помічену різку зміну параметрів одного з двигунів

Boeing 767 МАУ з бортовим номером UR-GEC, здійснював 29 липня рейс Київ-Бангкок, відразу ж після зльоту повернувся в аеропорт вильоту "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Avianews.

У МАУ повідомили, що в процесі набору висоти екіпажем було помічено різка зміна параметрів одного з двигунів, імовірно - попадання птаха.

Літак здійснив успішну посадку всього через 20 хвилин після зльоту. Оскільки авіалайнер мав велику посадкову масу, відбулося підвищення температури гальмівних пристроїв, в зв'язку з чим спостерігалося їх незначне задимлення.

Нагадаємо, 11 липня у столичному Міжнародному аеропорту "Бориспіль" також здійснив вимушену посадку рейс "Аеропорт" Київ "(IEV) - Анталія (AYT)" авіакомпанії "Anda Air". При здійсненні аварійної посадки ніхто з людей, находвшихся на борту повітряного лайнера не постраждав.

Раніше повідомлялося, що аварійний літак MD-83 авіакомпанії Bravo, який у червні викотився за злітну смугу під час посадки, утилізують. Інциндент стався ввечері, 14 червня. Так, у 20:40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, під час приземлення викотився за злітно-посадочну смугу. На борту перебувало 169 пасажирів. Через події, аеропорт був закритий для прийому і відправлення рейсів протягом 5 годин.