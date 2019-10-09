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Прес-секретар Зеленського виправдалася за свій "ляп" з Києвом

STYLERЖиття    09.10.2019 - 08:39
Прес-секретар Зеленського виправдалася за свій "ляп" з Києвом
Фото: Юлія Мендель (РБК-Україна)

Прес-секретар Володимира Зеленського принесла свої вибачення з приводу неправильного написання української столиці

Пресс-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала скандал, в який сама ж і потрапила. Помічниця президента транслітерувала назву української столиці на російський манер. Це вона зробила в одному зі своїх постів в Twitter.

Так, 8 жовтня Юлія Мендель принесла свої вибачення за неправильне написання Києва на англійській мові.

"Kyiv not Kiev. Я не змінила назву столиці України в недавньому твіті. Вибачте. У всіх моїх твітах згадується виключно українська версія !Києва", - написала помічниця Зеленського.

Прес-секретар Зеленського виправдалася за свій &quot;ляп&quot; з КиєвомСкріншот поста (Twitter)

Користувачі мережі прокоментували вибачення Мендель в коментарях до посту. Люди не поспішають прощати Мендель.

  • А скажи паляниця!
  • Лунають постріли.
  • ОК. Тепер залишилось вивчити українську мову і не кидатись на людей.
  • Невже? А когли вибачишся перед армією за наклеп?
  • Раз солгавший! Хто тобі повірить?

Прес-секретар Зеленського виправдалася за свій &quot;ляп&quot; з КиєвомСкріншот коментарів (twitter.com/IuliiaMendel)

Зазначимо, що Мендель веде свою сторінку в Twitter виключно англійською мовою.

Раніше прес-секретар Зеленського опублікувала цитату з інтерв'ю президента для видання Kyodo і написала, що Зеленський давав інтерв'ю в Києві.

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