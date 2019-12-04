Братика чекає: Лобода натякнула на третю вагітність (відео)

Світлана Лобода, після виходу скандального кліпу з Тіллем Ліндеманном, натякнула на третю вагітність. Співачка опублікувала відео зі старшою дочкою 8-річної Євою, яку вона народила від хореографа Андрія Царя.

У ролику зіркова мама обіймає доньку, називаючи Єву "моє сонечко", "моя дівчинка солодка", "моя любов".

На що дівчинка відповідає їй: "Твоя любов вже братика чекає". Після чого співачка зі словами "так, тихо" перериває запис.

У соцмережах припускають, що співачка вирішила викликати нову хвилю чуток про себе після чергової зустрічі з Ліндеманном.

Світлана Лобода з донькою Євою (відео: instagram.com/lobodaofficial)

У коментарях користувачі приєдналися до Єви, вимагаючи "братика".

"Та ми тільки за! Сестричка є, тепер братика чекає, - написала прихильниця.

"Ну все, Свєтік, ми вимагаємо братика", - відреагував фан-клуб Лободи.

"Так, тихо! А то братик ще через 9 місяців народиться", - відреагував підписник.

Скрін коментарів

Варто відзначити, що друга дочка співачки з'явилася незабаром після зустрічі з Тіллем Ліндеманном на фестивалі "Жара". Співачка назвала дочку Тільдою, чим підігріла чутки про причетність лідера Rammstein до зачаття дитини.

Лобода досі ховає обличчя дівчинки. Багато хто думає, що у співачки з німецьким музикантом контракт, а дочка зовсім не від нього. І показавши обличчя Тільди, яка зовсім несхожа на фактурного Ліндеманна, Світлана втратить інтерес прихильникив і ЗМІ до власної персони.

А поки що Світлана і Тілль продовжують інтригувати шанувальників - музикант приїхав на день народження співачки 18 жовтня, а потім Лобода знялася з ним в дуже відвертій сцені в кліпі на пісню Frau & Mann.

Світлана Лобода і Тіль Ліндеманн (фото: instagram.com/lobodaofficial)