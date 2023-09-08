"Брать уже нечего". В Барселоне ограбили украинскую дизайнерку украшений Валерию Гузему

Украинскую дизайнерку ювелирных украшений Валерию Гузему ограбили в Барселоне. Из ее квартиры воры вынесли все ценные вещи, а после себя оставили сплошной бардак.

Что известно об инциденте

"Хочу, чтобы вы поучились на моих ошибках. Если вы в Барселоне, и где бы то ни было, разве, что не в Швейцарии, не поленитесь и поставьте вовремя сигнализацию и охрану, чтобы потом не было такого, как на втором фото", - написала Валерия и прикрепила к посту фото квартиры, в которой воры устроили бардак.

При этом она отметила, что ее обокрали уже давно.

"Я отнеслась к этому спокойно, поблагодарила Бога, что взял материальным. Вдруг еще кто-то хотел ограбить нас - брать уже нечего", - добавила Гузема.

Воры перевернули всю квартиру Гуземы (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Дизайнер также к посту прикрепила фото устройств сигнализации и камер, которые делают фото, когда срабатывает сигнал тревоги, что кто-то ворвался в жилье.

Гузема призвала украинцев не повторять ее ошибки и установить сигнализацию у себя дома (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

В Барселоне высокий уровень краж

Под постом Валерии украинцы оставляют комментарии со словами поддержки. Некоторые рассказывают, что также были жертвами воров в Барселоне, а полиция не реагировала должным образом.

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