"Брать уже нечего". В Барселоне ограбили украинскую дизайнерку украшений Валерию Гузему
Украинскую дизайнерку ювелирных украшений Валерию Гузему ограбили в Барселоне. Из ее квартиры воры вынесли все ценные вещи, а после себя оставили сплошной бардак.
Об этом Валерия написала в Instagram.
Что известно об инциденте
"Хочу, чтобы вы поучились на моих ошибках. Если вы в Барселоне, и где бы то ни было, разве, что не в Швейцарии, не поленитесь и поставьте вовремя сигнализацию и охрану, чтобы потом не было такого, как на втором фото", - написала Валерия и прикрепила к посту фото квартиры, в которой воры устроили бардак.
При этом она отметила, что ее обокрали уже давно.
"Я отнеслась к этому спокойно, поблагодарила Бога, что взял материальным. Вдруг еще кто-то хотел ограбить нас - брать уже нечего", - добавила Гузема.
Воры перевернули всю квартиру Гуземы (фото: instagram.com/valeriya_guzema)
Дизайнер также к посту прикрепила фото устройств сигнализации и камер, которые делают фото, когда срабатывает сигнал тревоги, что кто-то ворвался в жилье.
Гузема призвала украинцев не повторять ее ошибки и установить сигнализацию у себя дома (фото: instagram.com/valeriya_guzema)
В Барселоне высокий уровень краж
Под постом Валерии украинцы оставляют комментарии со словами поддержки. Некоторые рассказывают, что также были жертвами воров в Барселоне, а полиция не реагировала должным образом.
Что пишут люди:
- Лера, сочувствую очень… нас тоже обокрали по дороге к Барселоне - из машины все вещи вынесли, а везли все самое дорогое. Обнимаю тебя
- нас в Барселоне также ограбили во второй день войны. Взяли деньгами немалую сумму, но полиция даже не пошевелила пальцем, потому что это привычное дело в Барселоне
- К сожалению, в Барселоне это обычное явление. Там ограбили нашу няню и многих знакомых
- когда-то наши знакомые корейцы уехали в медовый месяц в Барселону и у девушки украли телефон. В Корее телефон можно оставить в кафе или где угодно и никто не заберет. А в Барселоне украли на улице. Корейцы были в шоке
- Лера, обнимаю. Знаю эти ощущения, тоже однажды пришла домой, а там все верх дном. Слава Богу, что вы все живы и здоровы, тем кто сделал это или делает, все вернется
- очень досадно. Искренне желаю не иметь посттравматики в будущем с этим
Раньше мы писали о том, что делают воры перед тем, как обворовать квартиру.
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