Никогда не прячьте деньги в этих местах. Грабители знают эти тайники!

Многие из нас до сих пор хранят наличные деньги дома, не доверяя банкам и финансовым организациям.

Если вы один из тех, кто предпочитает держать деньги дома, вот места, где их ни в коем случае нельзя прятать, пишет Sante Plus.

Где нельзя прятать деньги дома?

Под матрасом

Под матрасом, пожалуй, самое неподходящее место для того, чтобы спрятать деньги или другие ценности. Это классика, поэтому многие люди используют его, однако именно по этой причине он также может быть одним из первых мест, где вор будет искать деньги.

Кастрюля в кухонном шкафу

Это одно из самых распространенных мест, где прячут деньги в квартире, поэтому воры добираются туда первыми. Многие люди старательно кладут в банки свои сбережения, уверенные, что там они в безопасности, но это не так. Формы для печенья также являются слишком очевидным тайником.

Гардеробный шкаф

Еще одно место, которое часто обыскивают воры при ограблении - шкаф или тумба для одежды. Действительно, хотя мы думаем, что это безопасное место для хранения наших ценностей, это одно из первых мест, которое проверяют воры.

Книги

Грабители отлично знают это место, поэтому первыми перетряхивают именно книги.

Вазы

Никогда не кладите деньги в вазы, воры посмотрят это место одним из первых. Мало того, вы можете забыть о тайнике и случайно налить туда воду.

Как безопасно спрятать дома деньги?

Если вы не хотите хранить их на банковском счете, есть несколько мест, где вы можете безопасно спрятать свои деньги. Стоит купить домой сейф, код которого не будет так легко доступен. Вы можете разместить там несколько ценных вещей, а также свои деньги. Они всегда будут в безопасности даже в случае кражи со взломом!

Если у вас дома нет сейфа, положите деньги в ящик для инструментов. Это место, куда грабители совершенно не заглядывают.

Тайник, который также является безопасным и надежным, это рулон туалетной бумаги. Правда, не забудьте об этом вы сами.