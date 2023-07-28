Эти вещи воры делают перед тем, как ограбить квартиру

Бывают случаи, когда человек возвращается домой, а на дверях он может увидеть скотч, пластилин или что-нибудь другое. Это может свидетельствовать, что за домом следят воры. Важно не игнорировать это и уделить этому внимание.

О том, как понять, что квартиру хотят ограбить - читайте в материале Styler.

Дверной замок сдвинут

Возвращаясь из отпуска, важно обратить внимание на некоторые признаки взлома. Если ключ во входной двери тяжело проворачивается, или вообще этого не делает, то вероятно это означает, что его блокировка была принудительной.

Он также может быть немного смещен от своего начального расположения, если грабители применили силу, чтобы проникнуть в дом. Внезапное повреждение дверного замка может свидетельствовать, что вашу дверь пытались сломать. Замените его более надежным.

Периодический стук в дверь или звонок

Звонок в дверь, а за ними никого - может быть баловством детей. Однако это также может быть проверкой, находитесь ли вы дома или нет. Таким образом воры пытаются выяснить, в какое время вас обычно нет в квартире.

Также вас должны насторожить частые визиты сотрудников разных организаций, особенно компаний с опросами. Особое подозрение должно вызывать вопрос о времени вашего присутствия на месте, о графике вашей работы и т. д. На такие вопросы ни в коем случае не следует отвечать.

Мелкие предметы в дверях или возле них

Мелкие предметы во входной двери или под ковриком обязательно должны вас насторожить. Это может быть скотч на дверях, монетка на коврике и т. д. Воры это делают для того, чтобы проверить, что хозяин дома пришел или ушел из квартиры и фиксировать перемещение владельцев.

Частые звонки с незнакомых номеров

Грабители могут периодически звонить по телефону, представляться работниками коммунальных служб или различных компаний, проводящих опросы. Это делают для того, чтобы выяснить, где вы живете, каков ваш распорядок дня, кто с вами живет и т. д. Периодически звоня по телефону, преступники пытаются выяснить, где вы сейчас находитесь.

Переполненный почтовый ящик

Еще один способ проверить, как часто хозяин дома бывает дома. Не ленитесь периодически забирать почту или просите соседей сделать это.

Выяснение информации через детей

Также воры могут прибегать к такому способу - спрашивать у детей о родителях, квартире, кто в доме живет и т. д. Следует объяснить детям, почему не стоит рассказывать такую информацию незнакомым людям, а также объяснить, что с ними не стоит вообще общаться.