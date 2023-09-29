"Мы сидели как скот в вагонах". Укрзализныцю обвинили в нарушении прав человека
Украинцам, которые следуют на поездах Укрзализныци на границу, запрещено покидать вагоны даже во время воздушной тревоги на вокзале.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook пассажирки Ольги Виноградной.
Детали скандала с УЗ на границе
Ольга рассказала, что по пути в Кишинев, поезд Укрзализныци остановился в Могилев-Подольском (граница). В это время была объявлена воздушная тревога и все пограничники пошли в укрытие, но пассажирам это запрещено.
"Мне очень не понравилась одна вещь. Приехали мы ночью на границу, в Могилев-Подольский. И дали тревогу. Читаю телеграм - ракеты направляются в сторону Винниччины, в сторону Могилев Подольского. А мы здесь как раз стоим", - рассказала пассажирка.
По ее словам, так все люди и сидели в вагоне во время опасности.
"Пограничники все спрятались в бомбоубежище, а мы сидим в вагонах. Поезд стоит на перроне, на вокзал может прилететь. Выходить из вагона запрещено правилами, потому что пограничная зона, нельзя. Так и сидели больше часа, как скот в вагонах, в своих купе. Пока дали отбой, вылезли пограничники и проверили нас", - рассказала Ольга.
Украинка отметила, что эти правила совершенно ей не нравятся, и нужно добиваться права пойти в укрытие во время атак россиян.
Реакция украинцев на инцидент
В комментариях украинцы написали, что такие правила на границе - нарушение прав человека.
- Ситуація капець з порушенням прав людини.
- Який капець, Олю! Співчуваю, що в таке потрапила. Але ж це треба якось змінювати! Так не може бути!
- Ну взагалі не нормальна ситуація. Вокзали мають стратегічне значення, тому і небезпечно. Капець.
- Я не знаю які там правила, але це пздц.
Раньше мы рассказывали, как украинцев не дождался поезд Укрзализныци на границе с Польшей.
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