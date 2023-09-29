"Мы сидели как скот в вагонах". Укрзализныцю обвинили в нарушении прав человека

Украинцам, которые следуют на поездах Укрзализныци на границу, запрещено покидать вагоны даже во время воздушной тревоги на вокзале.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook пассажирки Ольги Виноградной.

Детали скандала с УЗ на границе

Ольга рассказала, что по пути в Кишинев, поезд Укрзализныци остановился в Могилев-Подольском (граница). В это время была объявлена воздушная тревога и все пограничники пошли в укрытие, но пассажирам это запрещено.

"Мне очень не понравилась одна вещь. Приехали мы ночью на границу, в Могилев-Подольский. И дали тревогу. Читаю телеграм - ракеты направляются в сторону Винниччины, в сторону Могилев Подольского. А мы здесь как раз стоим", - рассказала пассажирка.

По ее словам, так все люди и сидели в вагоне во время опасности.

"Пограничники все спрятались в бомбоубежище, а мы сидим в вагонах. Поезд стоит на перроне, на вокзал может прилететь. Выходить из вагона запрещено правилами, потому что пограничная зона, нельзя. Так и сидели больше часа, как скот в вагонах, в своих купе. Пока дали отбой, вылезли пограничники и проверили нас", - рассказала Ольга.

Украинка отметила, что эти правила совершенно ей не нравятся, и нужно добиваться права пойти в укрытие во время атак россиян.

Реакция украинцев на инцидент

В комментариях украинцы написали, что такие правила на границе - нарушение прав человека.