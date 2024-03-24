Брата представительницы Грузии на Евровидении 2024 нашли мертвым в США: что известно

Что известно

Трагическое известие NUTSA сообщила в своих stories, отметив, что в последнее время они с братом не были достаточно близкими, из-за этого она не может себе простить.

"Сегодня моего самого красивого брата Дато нашли мертвым в машине в Америке. Я не знаю, что может быть большей бедой за эту, какую боль может почувствовать человек, я чувствую, что часть моего сердца разбита", - написала в соцсетях исполнительница.

"Я не могу простить себе за то, что не имела близких отношений с ним, особенно в последнее время, но я всегда любила его как часть своего сердца с детства. Это так разрывает мое сердце, и мне так жаль, что я на самом деле потеряла свои отношения с ним, что я не понимаю, почему сама", - добавила она.

Также представительница Грузии поделилась совместной фотографией с родным человеком, и заявила, что боль, которую испытывает певица, никогда не исчезнет.

NUTSA с братом (фото: instagram.com/nutsabuza)

"Эти страдания будут следовать за мной до конца моей жизни, и эта боль, которую я испытываю сегодня, никогда не исчезнет! Дато, ты был очень хорошим братом, хорошим другом, хорошим сыном, хорошим мужем, хорошим отцом и большим патриотом своей страны!", - обратилась к покойному брату NUTSA.

"Спасибо тебе за это, мы все будем скучать по тебе и прости, что не подвезла тебя. Я люблю тебя и всегда буду любить", - подытожила звезда.

Отметим, что вокалистке, которая, как мы уже писали, представит Грузию на Евровидении 2024 в Мальме, букмекеры пророчат аж 17 место на песенном конкурсе.

NUTSA (фото: instagram.com/nutsabuza)

Напомним, 7 и 9 мая пройдут полуфиналы, а 11 мая - гранд-финал шоу.