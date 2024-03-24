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Брата представниці Грузії на Євробаченні 2024 знайшли мертвим в США: що відомо

NUTSA (фото: instagram.com/nutsabuza)
Автор: Іванна Пашкевич

Старшого брата артистки NUTSA, яка цьогоріч представлятиме Грузію на пісенному конкурсі Євробачення 2024 з піснею Firefighter, знайшли мертвим у машині в США.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Що відомо

Трагічну звістку NUTSA повідомила у своїх stories, зазначивши, що останнім часом вони з братом не були достатньо близькими, через це вона не може собі пробачити.

"Сьогодні мого найгарнішого брата Дато знайшли мертвим в машині в Америці. Я не знаю, що може бути більшою бідою за цю, який біль може відчути людина, я відчуваю, що частина мого серця розбита", - написала у соцмережах виконавиця.

"Я не можу пробачити собі за те, що не мала близьких стосунків з ним, особливо останнім часом, але я завжди любила його як частину свого серця з дитинства. Це так розриває моє серце, і мені так шкода, що я насправді втратила свої стосунки з ним, що я не розумію, чому сама", - додала вона. 

Також представниця Грузії поділилася спільною світлиною з рідною людиною, і заявила, що біль, який відчуває співачка, ніколи не зникне.

NUTSA з братом (фото: instagram.com/nutsabuza)

"Ці страждання будуть слідувати за мною до кінця мого життя, і цей біль, який я відчуваю сьогодні, ніколи не зникне! Дато, ти був дуже хорошим братом, хорошим другом, хорошим сином, хорошим чоловіком, хорошим батьком і великим патріотом своєї країни!", - звернулася до покійного брата NUTSA. 

"Дякую тобі за це, ми всі будемо сумувати за тобою і вибач, що не підвезла тебе. Я люблю тебе і завжди буду любити", - підсумувала зірка.

Зазначимо, що вокалістці, яка, як ми вже писали, представить Грузію на Євробаченні 2024 в Мальме, букмекери пророкують аж 17 місце на пісенному конкурсі.

NUTSA (фото: instagram.com/nutsabuza)

Нагадаємо, 7 та 9 травня пройдуть півфінали, а 11 травня - гранд-фінал шоу.

Нещодавно ми писали прогноз переможця Євробачення 2024 після оприлюднення всіх пісень.

Також ми розповідали, що організатори конкурсу змінили правила.

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