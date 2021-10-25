Зірка "Кварталу 95" Пікалов розлучився з дружиною після 18 років шлюбу

Олександр Пікалов розлучився зі своєю дружиною Іриною, з якою він прожив у шлюбі 18 років. Робити з цього сенсаційну новину він не став.

Про цю подію Пікалов між іншим згадав в інтерв'ю " Українській правді ".

Пікалов відповідав на питання, як часто бачить Володимира Зеленського після того, як той став президентів, актор зазначив що востаннє вони бачилися на дні народженні його колишньої дружини.

"Я як колишній чоловік - мене запустили, але так недалеко. Тобто там Володимир Олександрович приїхав, вони спілкувалися. Він всіх привітав, приніс подарунок, потиснув руку, 10 хвилин - і поїхав", - розповів Пікалов.

Він також розповів, що колишній дружині залишив будинок під Києвом. Зазначимо, що Ірина Пікалова є хрещеною мамою дочки Зеленського.

Ірина Пікалова (фото: facebook.com/irina.pikalova.50)

Олександр та Ірина Пікалови зв'язали своє життя узами шлюбу в 2003 році. Через три роки у них народився син, якого назвали Михайлом. Ірина працює виконавчим продюсером студії "Квартал 95".