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"Боже, як я сумую, мамо…": Олена-Крістіна Лебідь розчулила історією про родину

Олена-Крістіна Лебідь (instagram.com.elena_kristina_lebed)
Автор: Тетяна Самарук

Ведуча проекту "Аферисти в сітях" на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь розповіла про маму, яка наразі перебуває на окупованій російськими військами території України.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України ведуча вирішила лишатися у Києві. Однак, її мама, яка проживає у Херсоні - опинилася під російською окупацією та досі чекає на звільнення.

За її словами у на окупованій території у ведучої ціла родина.

"Усі рідні. У різних містах, але всі відрізані. Спілкуватися вдається рідко, але ми розуміємо, що це не найгірше. Тому терпимо!", - розповіла Олена-Крістіна.

За мамою ведуча страшенно сумує, адже не звикла не бачити її так довго. Також вона згадує, як за кожної можливості виривалася з Києва і мчала до мами хоча б на кілька днів.

"Оце я зараз води розведу... Пригадую, як вона мене після гостювання біля під'їзду цілувала на добру путь. І клала на перекус у дорогу свій фірмовий штрудель з гарбузом та морквяні котлетки. Стояла у дворі в будь-яку погоду, аби до останнього проводити мою машину поглядом. І побачити, як я роблю "цьом" рукою. Боже, як я сумую, мамо...", - розповіла Лебідь.

Однак, зараз росіяни повністю заблокували шляхи виїзду з Херсонської області на підконтрольні Україні території. Проте, українські військові обов’язково звільнять окуповані землі, і кожен зможе повернутися додому.

Олена-Крістіна Лебідь з мамою

Додамо, що ведуча Олена-Крістіна Лебідь вже багато років викриває аферистів у програмі "Аферисти в сітях". Ведуча попереджає про схеми шахраїв.

Раніше ведуча попереджала українців про шахрайську схему "віддам даром".

Також Олена-Христина Лебідь розповіла про знущання в сім'ї.

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ведущаяЕлена-Кристина Лебедь