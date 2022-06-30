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"Боже, как я скучаю, мама...": Елена-Кристина Лебедь растрогала историей о семье

Елена-Кристина Лебедь (instagram.com.elena_kristina_lebed)
Автор: Татьяна Самарук

Ведущая проекта "Аферисти в сітях" на Новому каналі Елена-Кристина Лебедь рассказала о маме, которая сейчас находится на оккупированной российскими войсками территории Украины.

После начала полномасштабной войны России против Украины ведущая решила оставаться в Киеве. Однако, ее мама, проживающая в Херсоне - оказалась под российской оккупацией и до сих пор ждет освобождения.

По ее словам у на оккупированной территории у ведущей целая семья.

"Все родные. В разных городах, но все отрезаны. Общаться удается редко, но мы понимаем, что это не самое худшее. Поэтому терпимо!",- рассказала Елена-Кристина.

По маме ведущая ужасно скучает, ведь не привыкла не видеть ее так долго. Также она вспоминает, как при каждой возможности вырывалась из Киева и мчалась к маме хотя бы на несколько дней.

"Вот я сейчас воды разведу... Помню, как она меня после гостевания у подъезда целовала на добрый путь. И клала на перекус в дорогу свой фирменный штрудель с тыквой и морковные котлетки. Стояла во дворе в любую погоду, лишь бы до последнего проводить мою машину взглядом. И увидеть, как я делаю "это" рукой. Боже, как я скучаю, мама...", - рассказала Лебедь.

Однако, сейчас россияне полностью заблокировали пути выезда из Херсонской области на подконтрольные Украине территории. Тем не менее украинские военные обязательно освободят оккупированные земли, и каждый сможет вернуться домой.

Елена-Кристина Лебедь с мамой

Добавим, что ведущая Елена-Кристина Лебедь уже много лет разоблачает аферистов в программе "Аферисти в сітях". Ведущая предупреждает о схемах мошенников.

Ранее ведущая предупреждала украинцев о мошеннической схему "отдам даром".

Также Елена-Кристина Лебедь рассказала об издевательствах в семье.

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ведущаяЕлена-Кристина Лебедь