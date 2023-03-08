"Невероятно трудно без семьи": Тоня Матвиенко навсегда вернулась в Украину из Британии

Певица Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину. Исполнительница думает, что это навсегда, так как она отказалась от выплат в Англии. Это было ее осознанное решение.

Почему звезда решилась на такой шаг, она сообщила "24 каналу".

Певица приехала навсегда

По словам Тони, это очень сложно быть оторванной от семьи такое долгое время. В Киев она вернулась с семилетнею дочерью Ниной.

"За всю свою жизнь никогда не представляла, что придется жить за границей. Невероятно трудно быть оторванной от семьи, дома, друзей. Последний год я чувствовала себя птичкой в клетке. 3 марта птичка выпорхнула и не знает, на какую ветку садиться – огромная куча дел", - сообщила артистка.

Тоня сказала, что за всего за три дня в родном Киеве "заполнила эмоциональный вакуум, образовавшийся в душе за время пребывания на чужбине".

Что сделала Матвиенко первым делом в Киеве

Тоня уже успела отвести дочь Нину в школу. Девочка пошла в первый класс в Англии, но очень "хотела в школу, где говорят по-украински". Артистка сообщила, что дочка не знала английского языка, но "дети очень хорошо относились к ней, помогали", потому что знали, что она из Украины.

"Нина впервые в украинской школе", – подписала снимок украинская певица.

Нина Матвиенко первый раз в украинской школе (Instagram/Тоня Матвиенко)