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"Невероятно трудно без семьи": Тоня Матвиенко навсегда вернулась в Украину из Британии

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Среда 08 марта 2023 09:24
"Невероятно трудно без семьи": Тоня Матвиенко навсегда вернулась в Украину из Британии Тоня Матвиенко вернулась в Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Певица Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину. Исполнительница думает, что это навсегда, так как она отказалась от выплат в Англии. Это было ее осознанное решение.

Почему звезда решилась на такой шаг, она сообщила "24 каналу".

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По словам Тони, это очень сложно быть оторванной от семьи такое долгое время. В Киев она вернулась с семилетнею дочерью Ниной.

"За всю свою жизнь никогда не представляла, что придется жить за границей. Невероятно трудно быть оторванной от семьи, дома, друзей. Последний год я чувствовала себя птичкой в клетке. 3 марта птичка выпорхнула и не знает, на какую ветку садиться – огромная куча дел", - сообщила артистка.

Тоня сказала, что за всего за три дня в родном Киеве "заполнила эмоциональный вакуум, образовавшийся в душе за время пребывания на чужбине".

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Тоня уже успела отвести дочь Нину в школу. Девочка пошла в первый класс в Англии, но очень "хотела в школу, где говорят по-украински". Артистка сообщила, что дочка не знала английского языка, но "дети очень хорошо относились к ней, помогали", потому что знали, что она из Украины.

"Нина впервые в украинской школе", – подписала снимок украинская певица.

&quot;Невероятно трудно без семьи&quot;: Тоня Матвиенко навсегда вернулась в Украину из БританииНина Матвиенко первый раз в украинской школе (Instagram/Тоня Матвиенко)

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Тоня Матвиенко