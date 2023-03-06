"Домой возвращаются люди": Леся Никитюк рассказала о съемках в деоккупированном Херсоне
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк работает над съемками нового сезона своего авторского шоу "LeМаршрутка", которое транслирует Новый канал. Звезда побывала в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.
Деталей пока авторы проекта не разглашают, но впечатлениями Леся все же поделилась.
Что сняла Никитюк в деоккупированной Херсонской области
Вместе с водителем Богданом Богдановичем и своей желтой маршруткой Леся проехала по нескольким городам и селам Херсонской области.
"Сейчас во многих населенных пунктах Херсонской области активно работают энергетики. Они восстанавливают электроснабжение, за что им большое спасибо!" - говорит Леся в своих сторис.
Фото: Леся Никитюк в Херсоне
Ведущая радуется, что "домой возвращаются люди (даже с детьми), волонтеры помогают восстанавливать крышу и устанавливать буржуйки в уцелевшие комнаты".
"Представляете, люди так хотят жить в своем доме. Пусть там одна комната, но это родной дом", - говорит она.
Несмотря на разрушения, совершенные оккупантами, украинцы не падают духом, а восстанавливают родной край.
"Мы были в селе Посад-Покровское, что выстояло и выдержало, но полностью разрушено. Как это страшно… Уже столько историй в голове, а всякий раз страшно и больно. Так жаль людей, их дома. Представьте, в каждом доме жила семья, у них были собачки, котики, курочки, коровки. И тут какой-то дед решил напасть и разрушить, убить, забрать…" - комментирует ведущая.
Фото: Леся Никитюк в Херсоне
"Но в Посад-Покровском чрезвычайно сильные люди! Они ждут победы и восстановления. Собираются вместе в более или менее уцелевшем здании и общаются. Я пришла к ним, и меня даже угостили кофе", - добавила она.
Конечно, не обошли и несокрушимый областной центр. Херсон выстоял девять месяцев оккупации и теперь "поправляется" под украинским флагом.
"Я посетила Херсонский художественный музей. Оккупанты все вывезли оттуда. Также разворовали государственный архив", - рассказала она.
Фото: Леся Никитюк в Херсоне
Оккупанты, говорит Леся, "вынесли технику из кабинетов работников". Но при этом - и это показывает тупость оккупантов - "подставки к электрочайникам оставили".
"Как всегда", – резюмировала Никитюк.
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