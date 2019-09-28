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Сходив на концерт Кобзона: в мережі повідомили про новий вантаж 200 на Донбасі

STYLERВійна    28.09.2019 - 18:28
Сходив на концерт Кобзона: в мережі повідомили про новий вантаж 200 на Донбасі
Фото: На Донбасі знищили бойовика (youtube screenshot/RafaVideoart channel)

На Донбасі від інсульту помер бойовик з Луганської області

На Донбасі повідомили ще про один вантаж 200. Ним виявився бойовик, який воював проти України в лавах терористів. 25 вересня від інсульту помер Дмитро Малигін з позивним "Моня". Про це повідомив на сторінці в Facebook офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

Судячи за даними соцмережі терориста, він проживав в Алчевську Луганської області. Попередньо, він є беззбройною втратою та помер від інсульту .

Сходив на концерт Кобзона: в мережі повідомили про новий вантаж 200 на ДонбасіСходив на концерт Кобзона: в мережі повідомили про новий вантаж 200 на ДонбасіФото: На Донбасі помер ще один терорист Дмитрий Мансуров (facebook.com/ukrop.bc)

"25.09.19 Малигін "Моня" Дмитро сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами", - написав Анатолій Штефан.

Користувачі мережі відреагували в коментарях на смерть бойовика.

  • Нехай своїх друзів забирає на концерт.... Масовий падіж худоби вітається.
  • Кожний двохсотий з орків радує мою душу. Може концерти Кобзона потребують додаткової реклами? У сумні осінні дні серцю так не вистачає радості!
  • Орку залізобетон!

Сходив на концерт Кобзона: в мережі повідомили про новий вантаж 200 на ДонбасіСкріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

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