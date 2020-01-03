Насичений місяць: знаки Зодіаку, яким зірки обіцяють зміни в січні

Гороскоп на січень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астролог назвала знаки Зодіаку, яких чекають раптові зміни в січні

Гороскоп на 2020 рік обіцяє багатьом знакам Зодіаку кардинальні зміни і насичені події. Для деяких зміни почнуться з перших днів січня. Про це розповіла астролог Анжела Перл.

Вона зазначила, що в січні на багато подій буде впливати енергетика войовничого Марса і це призведе у багатьох до правильного і переможного шляху.

Овен

Зірки обіцяють Овнам подорож і цікаві знайомства. Перший місяць 2020 року може стати дуже сприятливим для переїзду, причому не тільки в інше місто, але й за кордон. Місяць буде насичений особистісним зростанням і розвитком, можливі зміни в діловій сфері.

Діви

У представників цього знака намічається активний старт, який дозволить досягти успіху в багатьох сферах життя. Позитивний настрій та бажання досягти поставлених цілей допоможуть впоратися з проблемами. Астролог рекомендує не пручатися і не конфліктувати.

Терези

Січень стане місяцем виконання бажання і буде дуже багатий на різні події. З перших чисел місяця варто подолати страхи і це дозволить не тільки поліпшити своє життя, але й набути навички, які приведуть до успіху.

Козеріг

У перші дні січня Козерогам варто зловити хвилю і грамотно розподілити свої сили і знайти способи вирішення завдань. Астролог рекомендує почати рік не з підкорення всіх вершин відразу, а з поступового сходження.