Украинку уволили во время декрета. Известное немецкое издание вляпалось в громкий скандал

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle уволила украинскую журналистку Маргариту Захарчук во время декрета. Женщина проработала в этой компании 6 лет.

Что известно об инциденте

"Сообщение о неожиданном увольнении пришло в наиболее уязвимый период - за месяц перед родами, и повлекло за собой стресс. После 6 лет добросовестного труда получить сухое сообщение о необходимости сдать рабочую технику, вызвало боль, тревогу и наконец непонимание, как такое может случиться в цивилизованном обществе", - написала Маргарита.

Журналистка отмечает, что проект, которым она занималась, продолжается до 2026 года. А перед выходом в декретный отпуск по беременности и родам, она с работодателем обсуждала сроки возвращения на работу.

"Именно поэтому ответ, что нет вакансии для меня, звучит достаточно цинично", - добавила Маргарита.

Отметим, что DW - организация, активно выступающая против любых форм дискриминации, в том числе гендерной, проводит многочисленные мероприятия в поддержку прав женщин и равных возможностей для них.

"Именно поэтому мое увольнение без дальнейшего трудоустройства является нарушением не только законодательства Украины, но и противоречит морально-нравственным принципам и ценностям, которые декларирует DW", - добавила Маргарита.

Лазейки в законодательстве

Захарчук объясняет, что формальной причиной увольнения стало окончание строкового договора. Но на строковый трудовой договор распространяются все трудовые гарантии, включая необходимость дальнейшего трудоустройства беременной женщины или работницу с детьми до 3 лет.

"На это дается 3 месяца после увольнения. Три месяца прошло. Вместо трудоустройства мне предложили передать мои данные в службу занятости, которая будет заниматься поиском работы для меня, то есть переложить свои обязанности на государство. При этом они прекрасно понимают, что найти работу женщине с младенцем в стране, в которой идет война будет, крайне сложно", - пишет Захарчук.

При этом она добавила, что надеется, что разрешение этой ситуации станет подтверждением того, что правовая система в Украине небезнадежна и демонстрирует прогресс.

"Западные партнеры упрекают Украину в коррупции, требуют судебной реформы, но при этом сами при случае пользуются нашей правовой незащищенностью. Насколько мне известно, решение о моем увольнении было принято немецким руководством, которое бы очень хотело избежать разговоров об этом даже в середине организации. Я почти уверена, что нарушение морально-правовых норм было бы недопустимо в Германии, ведь профсоюзы, огласка и публичное давление усиливают юридическую компоненту", - добавила журналистка.

Подчеркнем, что DW до сих пор работает в Украине.