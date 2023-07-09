Имеет ли право работодатель отказать в отпуске из-за военного положения: важное объяснение

Даже во время войны людям периодически нужен отдых, чтобы эмоционально собраться с мыслями и иметь силы работать дальше. Однако некоторые работодатели злоупотребляют своими полномочиями и не хотят отпускать своих работников с рабочих мест. Но законны ли такие действия?

Ответ на этот вопрос дала юрист адвокатского объединения "Вертикаль" Мария Левченко на канале Telegram.

Может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска

"Работодатель может отказать в предоставлении ежегодного отпуска при условии, что работник привлечен к выполнению специфических работ на объектах критической инфраструктуры. Запрещено отказывать в предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет и в связи с родами", - говорит юрист.

Другим работникам, не привлеченным к работе на объектах критической инфраструктуры, предоставляются ежегодные отпуска максимально до 24 календарных дней.

"Если у вас остаются еще больше 24 календарных дней не отгулянного ежегодного отпуска, то в таком случае они сохраняются и будут вам предоставлены после завершения военного положения", - говорит Левченко.

Добавим, что ежегодный основной отпуск может быть разделен на части с согласия работника, но одна часть должна быть не менее 14 календарных дней.

В течение отпуска работник получает среднюю заработную плату, высчитанную по данным за последние 12 месяцев.

Предусмотрены ли выходные на государственные праздники

Напомним, что в связи с действием военного положения, все государственные выходные временно отменены. При этом частные структуры самостоятельно могут решать предоставлять ли выходной своим работникам.

Отметим, что раньше, если праздник приходился на субботу или воскресенье, то выходной переносился на понедельник. Сейчас эта норма не действует.

Государственные праздники до конца 2023 года: