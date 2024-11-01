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Бойфренд-военный Леси Никитюк впервые высказался об их отношениях

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Военный Дмитрий Бабчук, роман с которым недавно подтвердила Леся Никитюк, разоткровенничался о личном. Он впервые прокомментировал свои отношения с известной телеведущей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram-аккаунт.

Так, на днях мужчина решил пообщаться со своими фолловерами в Stories. Один из них спросил, как долго он с Лесей находится в отношениях - сколько месяцев или, может, лет.

"Такое впечатление, словно всю жизнь", - отметил Бабчук.

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Что известно о романе Никитюк и Дмитрия Бабчука

37-летняя Леся Никитюк не была замужем и не имеет детей. В прошлом у нее был опыт неудачных романов, также она заявляла, что находится в свободных отношениях.

Летом этого года девушка начала интриговать своих подписчиков. Сначала она поделилась снимком в лифте с неизвестным мужчиной - лицо избранника она, естественно, не показала. Молодой человек нежно обнимал ведущую.

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Затем Никитюк продолжила держать интригу - она опубликовала фото с букетом, фото молодого человека в трусах возле ее холодильника, а также показала его спину с татуировками. Фолловеры долго не могли угадать, с кем же у Леси отношения.

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Затем стало известно, что это 28-летний защитник Дмитрий Бабчук. Мужчина сначала служил в морской пехоте, в 2018 году вошел в состав новую 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, затем был в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а тогда перешел в 73-й отдельный морской центр ССО.

На данный он не разглашает, где служит и чем занимается. Также ведет Instagram, где на него подписаны более 39 тыс. пользователей, и Тіk Тok.

Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

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