Бойфренд-військовий Лесі Нікітюк вперше висловився про їхні стосунки

Так, днями чоловік вирішив поспілкуватися зі своїми фоловерами у Stories. Один із них запитав, як довго він із Лесею перебуває у стосунках - скільки місяців чи, можливо, років.

"Таке враження, наче все життя", - зазначив Бабчук.

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Що відомо про роман Нікітюк та Дмитра Бабчука

37-річна Леся Нікітюк не була заміжня і не має дітей. У минулому вона мала досвід невдалих романів, також вона заявляла, що перебуває у вільних стосунках.

Влітку цього року дівчина почала інтригувати своїх підписників. Спочатку вона поділилася знімком у ліфті з невідомим чоловіком - обличчя обранця вона, звісно, не показала. Молодий чоловік ніжно обіймав ведучу.

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Потім Нікітюк продовжила тримати інтригу - вона опублікувала фото з букетом, фото молодика в трусах біля її холодильника, а також показала його спину з татуюваннями. Фоловери довго не могли вгадати, з ким же у Лесі стосунки.

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Потім стало відомо, що це 28-річний захисник Дмитро Бабчук. Чоловік спочатку служив у морській піхоті, у 2018 році увійшов до складу нової 35-ї окремої бригади морської піхоти, потім був у окремому підводному протидиверсійному загоні, а тоді перейшов до 73-го окремого морського центру СЗГ.

На даний момент він не розголошує, де служить і чим займається. Також веде Instagram, де на нього підписано понад 39 тис. користувачів, і Тіk Тok.

Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)