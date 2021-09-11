Більшість українців допускають повномасштабну війну з Росією - опитування

Так, під час політичного ток-шоу глядачам було поставлено питання: "Чи є реальна ймовірність повноцінної війни з Росією?". На що 57% респондентів відповіли ствердно. Але 43% сказали, що такої загрози не існує.

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Однак до кінця програми з'явилися нові результати голосування. І вони розподілилися таким чином: 65% українців висловилися, що ймовірність повномасштабної війни є, а 35% заявили, що Росія не піде на нашу країну повномасштабною війною.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією, та висловив переконання, що це може стати найбільшою помилкою РФ.

Також ми писали про те, що перед цим на ток-шоу провели опитування, на якому українці обрали союзника для країни між Заходом, Росією і Китаєм.

Нагадаємо, у минулому випуску політичного ток-шоу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала залучення США до вирішення питання Донбасу.



Крім того, Володимир Гройсман грубо розкритикував Юрія Вітренка за ціна газу для українців.



Також у ефірі Савік Шустер розповів, чим президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від "Талібану".



У ефірі сталася й суперечка заступника міністра оборони України Ганни Маляр та колишнього міністра Юрія Бойка щодо американських грошей на українську оборону.



Також дивіться результати сенсаційного голосування щодо того, хто повинен бути союзником України? Захід, Росія чи... Китай?