Большинство украинцев допускают полномасштабную войну с Россией - опрос

Так, во время политического ток-шоу зрителям был задан вопрос: "Есть ли реальная вероятность полноценной войны с Россией?". На что 57% респондентов ответили утвердительно. Но 43% сказали, что такой угрозы не существует.

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Однако к концу программы появились новые результаты голосования. И они распределились таким образом: 65% украинцев высказались, что вероятность полномасштабной войны есть, а 35% заявили, что Россия не пойдет на нашу страну полномасштабной войной.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией, и высказал убеждение, что это может стать самой большой ошибкой РФ.

Также мы писали о том, что перед этим на ток-шоу провели опрос, на котором украинцы выбрали союзника для страны между Западом, Россией и Китаем.

Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.



Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цена газа для украинцев.



Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".



В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.



Также смотрите результаты сенсационного голосования относительно того, кто должен быть союзником Украины? Запад, Россия ли... Китай?