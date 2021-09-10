Зеленський вважає ймовірною повномасштабну війну з Росією

Президент України Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.

За словами українського президента, такий сценарій розвитку подій - найстрашніший.

"Вважаю, що це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не буде існувати сусідства РФ, України та Білорусі. Цк найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є імовірність", - сказав Зеленський.