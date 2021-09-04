Захід, Росія чи Китай: українці обрали союзника на "сенсаційному" опитуванні (відео)

Українців запитали про вибір союзників для країни в цей час між Заходом, тобто США і Євросоюзом, а також Росією та Китаєм, і результат виявився несподіваним.

Таке опитування провели в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера ".

У голосуванні брала участь аудиторія. Це 100 громадян з усієї України, які за головними основними демографічними критеріями - стать, вік, регіон проживання та тип проживання (село / місто) - повністю відображає картину населення, пояснив ведучий.

Як розподілилися голоси українців

У підсумку беззаперечна більшість учасників опитування - 76% - обрали для України головним союзником Захід (США, Євросоюз). На другому місці опинився Китай, який в якості потенційного основного союзника набрав 17% голосів. У Росії знайшлися 7% прихильників.

Шустер назвав результат опитування сенсаційним і зізнався, що такі дані за рівнем підтримки Китаю як головного союзника його здивували.

"І ось - тенденція, не абсолютна цифра, а тенденція. Для мене - дивина! Я 17% за Китай, чесно кажучи, не очікував", - сказав ведучий.

Відео: українці на опитуванні обирали союзника між Заходом, Росією і Китаєм

Як повідомлялося, за даними останнього опитування КМІС, вступ України до НАТО на референдумі підтримали б 48% опитаних, якби відповідне голосування проходило в червні 2021 року. А проти висловилося б тільки 24%.

Додамо, що опитування КМІС свідчить також про те, що вступ України до ЄС на референдумі підтримали б майже 75% його учасників.

Нагадаємо, раніше у "Свободі слова Савіка Шустера" розповіли, що українці думають про здобуття незалежності.



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