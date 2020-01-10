Оголошення війни: Меган Маркл і принц Гаррі зіпсували святкування дня народження Міддлтон

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Джерело королівської сім'ї зробило гучну заяву: Меган Маркл і принц Гаррі "оголосили війну всій сім'ї"

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують утримувати пильну увагу до своєї пари. Нагадаємо, що відразу ж після повернення з новорічної відпустки, яку пара провела в Канаді, Меган і Гаррі відверто шокували громадськість і найближче оточення офіційною заявою про відмову від королівських повноважень високопоставленої монаршої сім'ї. Герцоги Сассекські хочуть жити "звичайним" життям, що, звичайно, їм навряд чи вдасться. Крім того, пара серйозно розглядає варіант переїзду з Великобританії в США або Канаду! Всі ці новини, що обрушилися на монаршу родину буквально в один день, вже встигли затьмарити Brexit - вихід Великобританії із Європейського Союзу, який запланований на 31 січня 2020 року. У соцмережах навіть створили хештеги #Sussexit і #Megxit!

Проте наближені королівської сім'ї також торкнулися іншої делікатної теми. Через гучну заяву Меган Маркл і принца Гаррі від уваги громадськості практично вислизнув інший приємний привід - день народження Кейт Міддлтон, який пройшов 9 січня. Новини від Меган і Гаррі явно затьмарили святкування дня народження дружини принца Вільяма. Як стало відомо з джерел монаршої сім'ї, сама королева Єлизавета II настійно просила молодшого онука і його дружину перенести заяву на пару днів пізніше. Однак герцоги Сассекські її не послухалися і зробили по-своєму.

Як результат, 9 січня ледь не всі члени королівської сім'ї Великобританії зібралися на екстрене зібрання в палаці. З метою обговорити непросту ситуацію. Ну а всі урочисті події, приурочені до дня народження Кейт Міддлтон, довелося просто відмінити.

Кейт Міддлтон не змогла насолодитися святкуванням свого 38-річчя (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

За словами придворних, монарша сім'я не готова просто так "відпустити" ситуацію. І Меган з Гаррі можуть понести серйозне покарання за свій вчинок і непослух. Справа в тому, що не тільки Єлизавета II, але і батько Гаррі (принц Чарльз) був шокований заявою молодшого сина. Нібито принц Чарльз дізнався про відмову принца Гаррі від королівських повноважень буквально за 10 хвилин до того, як скандальна пара опублікувала про це пост на своїй instagram-сторінці.

Принц Чарльз, як і Єлизавета II, також попросив сина не поспішати і гарненько обдумати всі наслідки такого рішення. Крім того, принц Гаррі мав би спочатку обговорити рішення зі старшими членами королівської сім'ї. Але Меган і Гарі вирішили "кинути виклик всім".

“Єлизавета II і вся її сім'я були глибоко розчаровані вчинком герцогів Сассекських. Їх заяву не було погоджено ні з ким. Це порушує весь протокол. Це оголошення війни всій родині", - говорить високопоставлене королівське джерело виданню The Sun.

Коротко про відмову Меган Маркл і принца Гаррі від королівських повноважень: