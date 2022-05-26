В Україні - нові випадки укусів змій з госпіталізацією: як надати першу допомогу

В Україні фіксуються нові випадки укусів змій з подальшою госпіталізацією. З початку року вже три таких інциденти сталися у Львівській області.

Про це 26 травня передали в прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Так, вчора в обласну клінічну лікарню у Львові з діагнозом укус змії госпіталізували жінку 1941 року, розповіли в департаменті з цивільного захисту ОДА.

Зазначається, що стан потерпілої-мешканки села Боринечі Стрийського району - розцінюється як середньої тяжкості.

Де зміїні місця і як захиститися від укусів

Як звертає увагу начальник департаменту цивільного захисту населення Ігор Туз, для власної безпеки під час перебування на природі, перш за все збираючи ягоди або гриби, необхідно палицею розсунути зарослі, розгребти листя, обстежити ущелини, щоб випадково не потривожити плазунів.

Слід мати надійне взуття, одягати широкі штани, які потрібно заправляти в черевики так, щоб утворився напуск. Так змія в разі нападу прокусить тільки тканину брюк, а не шкіру.

Рятувальники також закликають при зустрічі зі зміями не панікувати, не наближатися до них і не робити різких рухів, а спокійно відійти.

"У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів", - йдеться в повідомленні.

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