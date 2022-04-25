Разом з теплом в Україну прийдуть кліщі: як уберегтися в парках і садах

Навесні в Україні настає сезон кліщів. Зазвичай вони починають з'являтися в середині квітня, і їх активність триває до середини червня. Однак в цьому році весна пізня і холодна, тому появу кліщів в парках і садах прогнозують в кінці квітня-початку травня.

Як уберегтися від кліщів і що робити, якщо ви принесли паразита з прогулянки – читайте в матеріалі нижче.

Найактивніший період у кліщів - з квітня і по червень. Живуть вони в сирих і вологих місцях, на слонах, в траві, в кущах. Якщо погода сира і дощова, але при цьому тепло – місцем проживання може стати будь-який кущ або трава.

Як уберегтися від кліщів

На прогулянки надягайте кофти з довгим рукавом, щільні штани, шкарпетки. Одяг повинен бути світлих відтінків і щільно прилягати до тіла – це знизить ризик потрапляння кліща на тіло.

Якщо ви плануєте провести кілька годин на природі – використовуйте спеціальні репеленти, які відлякують кліщів.

Після прогулянки обов'язково огляньте себе, рідних, дітей і тварин. По можливості - змініть одяг і виперіть ту, в який ви гуляли на природі. Перевірте речі, які ви брали з собою на прогулянку – сумки, підстилки, іграшки. І прийміть душ після прогулянки.

Кліщі вибирають самі м'які ділянки тіла - згини рук, пах, область пахв, під колінами, шию, голову, волосяну частину. У тварин - лапи, морди, живіт.

Як зрозуміти, що вас вкусив кліщ

Біль відразу після укусу зазвичай не виникає – кліщі виділяють анестезуючу рідину. Але місце укусу може почати хворіти через кілька годин або днів. Може з'явитися припухлість і свербіж.

У тварин після укусу з'являється слабкість, пропадає апетит, білки очей можуть пожовтіти.

Що робити після укусу кліща

Бажано звернутися в найближчий травмпункт, щоб лікар витягнув його без залишку і передав в лабораторію на аналізи. Кліщі можуть бути переносниками небезпечних захворювань.

Якщо у вас є досвід витягування кліщів, то ви можете зробити це самостійно: викрутити дуже обережно пінцетом або спеціальним гачком. Місце укусу обробити спиртом.

Важливо! Кліщів не можна розчавлювати - збудники небезпечних інфекцій можуть потрапити в кров. Не варто змащувати кліщів маслом - це не дає ефекту. При витягуванні кліща потрібно бути дуже акуратними, щоб не висмикнути тільки головку кліща без його хоботка.

Після видалення кліща потрібно постежити за самопочуттям – якщо у вас з'явиться температура, почервоніння на місці укусу, збільшення лімфовузлів, сильний біль або слабкість, то допомога лікаря потрібна негайно.

Кліщі можуть бути рознощиками таких небезпечних захворювань, як вірусний енцефаліт, хвороба Лайма.