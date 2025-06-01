5 витаминов, которые истощают и крадут энергию: проверьте, принимаете ли вы их

Добавки обычно ассоциируются с бодростью и укреплением здоровья, но некоторые из них могут иметь противоположный эффект. Определенные микроэлементы способны снижать уровень энергии и вызывать усталость.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Ашваганда

Ашваганда, также известная как индийский женьшень или витания снотворная - это лекарственное растение, которое широко используется в аюрведической медицине для укрепления здоровья, повышения выносливости и адаптации к стрессу.

Помогает организму лучше справляться со стрессом, снижает уровень кортизола и улучшает общее самочувствие.

Если вы принимаете ашваганду утром и удивляетесь, почему весь день вам хочется спать, то причиной может быть время приема добавки.

Нутрициолог Джессика Кординг рассказала, что ашваганда в основном используется как адаптоген, чтобы помочь организму справиться со стрессом, и она известна своим успокаивающим эффектом.

Поэтому прием ее днем может вызвать сонливость. Лучше принимать вечером, чтобы способствовать расслаблению перед сном.

Ромашка

Ромашка богата биоактивными компонентами, которые называются флавоноидами и терпеноидами, которые могут способствовать лучшему сну. Регулярное употребление может привести к едва заметной дневной сонливости и снижению когнитивной бдительности.

Для людей, которые стремятся чувствовать себя более энергичными, ромашка работает против этой цели, способствуя биохимическому расслаблению, а не стимуляции.

Экстракт зеленого чая

В отличие от ашваганды и ромашки, экстракт зеленого чая может дать вам именно тот заряд бодрости, который вы искали. Проблема в том, что его побочные эффекты могут быть проблематичными и потенциально опасными.

По сравнению с употреблением зеленого чая, который содержит целый ряд антиоксидантов и других защитных соединений, добавки с экстрактом зеленого чая, как правило, очень концентрированы. Это может привести к побочным эффектам, таким как нервозность, проблемы с кишечником и нарушения сна.

Более того, исследования показали, что высокие дозы экстракта зеленого чая могут вызвать повреждение печени.

Корень валерианы

Многие люди принимают корень валерианы, чтобы облегчить стресс, тревогу и депрессию или быстрее заснуть. Он содержит активные соединения, которые увеличивают доступность ГАМК в мозге, также известной как гамма-аминомасляная кислота - нейромедиатор.

Это способствует расслаблению и сонливости - противоположному тому, чего хотел бы человек, который ищет больше энергии.

Кроме того, многие люди испытывают "эффект похмелья" от валерианы, а именно вялость. Регулярное употребление может даже усилить дневную усталость со временем, что делает его плохим выбором для тех, кто стремится чувствовать себя более энергичным и бодрым.

Витамин B6

Прием высоких доз витамина B6 для получения энергии может на самом деле иметь обратный эффект. Хотя витамин B6 играет важную роль в энергетическом обмене, но избыток может фактически усилить усталость.

Как и многие витаминные добавки, слишком много B6 может быть токсичным. Для оптимального здоровья и энергии большинству взрослых требуется лишь около 1,7 миллиграмма витамина B6 в день для оптимального здоровья и энергии.