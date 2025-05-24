Назван способ №1 убрать "туман в голове": вы не знали об этом!
Ощущение "тумана в голове" - это неофициальный термин, описывающий трудности с концентрацией, памятью и ясностью мышления.
Как убрать это состояние, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eating Well.
Что известно о состоянии тумана в голове
Это состояние может сопровождать различные заболевания, включая менопаузу, расстройства сна, постковидный синдром, аутоиммунные болезни, травмы мозга и гипотиреоз.
Новое исследование, опубликованное в журнале Age and Ageing, показывает, что даже короткие ежедневные периоды умеренной или интенсивной физической активности могут значительно улучшить когнитивные функции у пожилых людей.
Исследователи из Австралии и США проанализировали данные 585 неактивных взрослых в возрасте от 65 до 80 лет, участвовавших в исследовании IGNITE. Участники носили акселерометры в течение недели для отслеживания физической активности и проходили когнитивные тесты.
Результаты показали, что те, кто занимался умеренной или интенсивной физической активностью, имели лучшие показатели в скорости обработки информации, исполнительных функциях и рабочей памяти. Даже пятиминутные ежедневные упражнения приносили пользу по сравнению с минимальной активностью.
Советы экспертов
Хотя исследование не устанавливает причинно-следственную связь, оно подчеркивает важность физической активности для поддержания когнитивного здоровья. Рекомендации включают:
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Регулярные короткие перерывы для движения в течение дня.
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Сбалансированное питание с достаточным содержанием белков, здоровых жиров и сложных углеводов.
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Качественный сон продолжительностью 7-9 часов в сутки.
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Управление стрессом через релаксационные техники и физическую активность.
Таким образом, даже небольшие изменения в ежедневной рутине могут положительно повлиять на ясность мышления и общее когнитивное здоровье.
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