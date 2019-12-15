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Дякую, дуже дякую: Зеленського порівняли з мультяшним віслюком

STYLERЖиття    15.12.2019 - 21:51
Дякую, дуже дякую: Зеленського порівняли з мультяшним віслюком
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Мережу розсмішив герой мультфільму "Король Віслюк", який говорить фразами Володимира Зеленського

Мультик "Король Віслюк" українці дивляться лише кілька днів, а анімаційний фільм режисера Азіза Джиндані уже підірвав мережу. Власне, сталося це ще до виходу мультфільму на екрани.

Так, за сюжетом головний герой картини - віслюк на ім’я Мангу - отримав цінне напуття від батька про те, що будь-які мрії можуть здійснитися. Він вирішує, що не обов'язково жити як віслюк, навіть якщо ти таким народився, і з оптимізмом дивиться у майбутнє. І одного разу удача посміхається йому у відповідь, коли в країні відбуваються вибори нового властителя - віслюк став главою своєї вигаданої країни. І хоч Мангу не знає правил етикету і не сильно розбирається в політиці, та він хоче зробити свою батьківщину великою, і щоб народ там жив краще, ніж будь-де.

Цікаво, що в українському перекладі автори наділили мову "народного кандидата" деякими фразами, які вживав чи вживає у своєму лексиконі президент України і виконавець головної ролі у серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський. Наприклад, "дякую, дуже дякую". Це неабияк потішило користувачів мережі.

Трейлер мульфільму "Король Віслюк"

  • Сподіваюся, що в озвучку вставили: "Я не лох";
  • Зеленський як живий вийшов;
  • Ух ти, продовження "Слуги народу";
  • Який актуальний мультик;
  • Та що ви знаєте про іронію?
  • Аж надто він мені когось нагадує!

Дякую, дуже дякую: Зеленського порівняли з мультяшним віслюком

Дякую, дуже дякую: Зеленського порівняли з мультяшним віслюком

Декому, щоправда, мультфільм не сподобався.

  • Мультик жахливий. Весь мультик про політику! Одним словом - жах!
  • Що за пропаганда?
  • Як це допустили до прокату?
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