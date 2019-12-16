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Зеленський з'явився на "Кварталі 95": подивитися концерт йому не дали (відео)

STYLERПерсони    16.12.2019 - 07:59
Зеленський з'явився на "Кварталі 95": подивитися концерт йому не дали (відео)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський з'явився в залі Палацу "Україна"

Володимир Зеленський з'явився на зйомках новорічного шоу "Вечірнього Кварталу" студії "Квартал 95". Поява президента в Палаці "Україна" у неділю, 15 грудня, потрапила на відео, яке в мережі опублікував журналіст Дмитро Кучер.

Зеленський показав зі сцени куплений квиток і зайняв своє місце в першому ряді глядацької зали. У мережі повідомляють, що Зеленському не давали подивитися концерт, оскільки кожні дві хвилини до нього підходили фоткатись то дорослі, то діти.

Володимир Олександрович на концерті Вечірнього Кварталу. Навіть купив квиток і показав його на сцені:)))

Опубліковано Дмитром Кучером Неділя, 15 грудня 2019 р.

Зеленський прийшов на "Квартал 95" (відео: facebook.com/Дмитро Кучер)

При цьому "кварталівці" не посоромилися показати пародію на номер "горіла хата палала", а також жорстко постібати любителя дівчат за викликом нардепа Яременка.

Зеленський з'явився на &quot;Кварталі 95&quot;: подивитися концерт йому не дали (відео)

Зеленський прийшов на "Квартал 95" (фото: facebook.com/Дмитро Кучер)

Судячи з повідомлень в соцмережах, на концерті "Кварталу" також побували нардеп і екс-кварталівець "Юзік" Юрій Корявченков, заступник голови ОП Сергій Шефір, прем'єр Олексій Гончарук, а також прес-секретар президента Юлія Мендель.

Помічниця Зеленського, до речі, виклала в мережу уривок зі святкового концерту, на якому артисти зі сцени виконали пісню про відсутність обіцяних посадок.

"Квартал 95" у тексті пісні звертається до прокурорів зі словами: "Весна пройшла давно, іще не сів ніхто, а взимку що у вас, садить не прийнято?"

Зеленський прийшов на "Квартал 95" (відео: instagram.com/iuliia_mendel)

Дякую, дуже дякую: Зеленського порівняли з мультяшним віслюком Російський канал показав інтерв'ю Зеленського після нормандської зустрічі
Новини України Володимир Зеленський
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