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"Квартал 95" нагадав усім "трюк" Зеленського з піаніно (відео)

STYLERТелешоу    16.12.2019 - 12:54
"Квартал 95" нагадав усім "трюк" Зеленського з піаніно (відео)
Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

"Квартал 95" зі сцени потролив Володимира Зеленського, пригадавши йому гру на піаніно

"Квартал 95" нагадав Володимиру Зеленському, як він грав на піаніно без штанів. Правда, на цей раз, героєм гумористичного номеру в "Вечірньому Кварталі" став президент США Дональд Трамп.

Як видно на відео, головний герой сценки Володимир Зеленський (президента вже традиційно пародіює актор Юрій Великий) зв'язується по відеозв'язку з американським гарантом.

Під час спілкування Дональд Трамп вирішує показати Зеленському, що "вони на одній хвилі", знімає штани і грає на піаніно знамениту різдвяну мелодію "Jingle Bells".

"Квартал зробив номер, де Трамп грає на піаніно. Ніхто не може так стібати Володимира, як Квартал 95", - йдеться у підписі до відео.

Квартал зробив номер, де Трамп грає на піаніно. Ніхто не може так стібати Володимира як квартал. @yuri_velikiy @zelenskiy_official @mrszelenska.daily #зеленський #зеленський #владимирзеленский #володимирзеленський #зе #зепрезидент2019 #зеленськийпрезидент #зеленскийпрезидент #зеленскийвперед #зепрезидент #зекоманда #зекоманда2019 #зеленськийнашпрезидент #зе2019 #президент #президента україни #президентукраїни #президентукраины2019 #президентслуганароду #україна #

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Дональд Трамп грає на піаніно без штанів

Цей момент дуже розвеселив глядачів у залі. Зазначимо, що сам президент України також побував на зйомках святкового випуску "Вечірнього Кварталу". Зеленський навіть вийшов на сцену і похвалився, що в нього є квиток.

Самі "квартальники", до речі, в цей вечір не раз тролили свого колишнього керівника.

Наприклад, в одній з пісень актори студії заспівали Зеленському пісню про обіцяні "посадки".

"Весна прошла давно, еще не сел никто, а что - зимой у вас сажать не принято?" - заспівали колишні колеги Зеленського.

Квартал заспівав пісню звертаючись до Зеленському. До речі, пісня, як ніколи актуальна. @kvartal95official @zelenskiy_official #квартал95 #квартал #вечернийквартал #новогодняяпрограмма #зеленський #зеленський #владимирзеленский #володимирзеленський #зе #зепрезидент2019 #зеленськийпрезидент #зеленскийпрезидент #зеленскийвперед #зепрезидент #зекоманда #зекоманда2019 #зеленськийнашпрезидент #зе2019 #президент #президента україни #президентукраїни #президентукраины2019 #президентслуганароду #україна #

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Актори "Кварталу 95" виконали пісню про невиконані обіцянки президента Зеленського

Російський канал показав інтерв'ю Зеленського після нормандської зустрічі Зеленський шукає нових контактів з Трампом, - NYT
Новини України Квартал 95Володимир Зеленський
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