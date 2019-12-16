"Квартал 95" нагадав усім "трюк" Зеленського з піаніно (відео)

Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

"Квартал 95" зі сцени потролив Володимира Зеленського, пригадавши йому гру на піаніно

"Квартал 95" нагадав Володимиру Зеленському, як він грав на піаніно без штанів. Правда, на цей раз, героєм гумористичного номеру в "Вечірньому Кварталі" став президент США Дональд Трамп.

Як видно на відео, головний герой сценки Володимир Зеленський (президента вже традиційно пародіює актор Юрій Великий) зв'язується по відеозв'язку з американським гарантом.

Під час спілкування Дональд Трамп вирішує показати Зеленському, що "вони на одній хвилі", знімає штани і грає на піаніно знамениту різдвяну мелодію "Jingle Bells".

"Квартал зробив номер, де Трамп грає на піаніно. Ніхто не може так стібати Володимира, як Квартал 95", - йдеться у підписі до відео.

Дональд Трамп грає на піаніно без штанів

Цей момент дуже розвеселив глядачів у залі. Зазначимо, що сам президент України також побував на зйомках святкового випуску "Вечірнього Кварталу". Зеленський навіть вийшов на сцену і похвалився, що в нього є квиток.

Самі "квартальники", до речі, в цей вечір не раз тролили свого колишнього керівника.

Наприклад, в одній з пісень актори студії заспівали Зеленському пісню про обіцяні "посадки".

"Весна прошла давно, еще не сел никто, а что - зимой у вас сажать не принято?" - заспівали колишні колеги Зеленського.

Актори "Кварталу 95" виконали пісню про невиконані обіцянки президента Зеленського