Богдан назвав умови для звільнення Авакова

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдан вважає, що Аваков не має точно жодного відношення до якихось схем

Глава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не має жодного відношення ні до яких грошових потоків, ні до яких схем. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Він зазначає, що якщо такий випадок десь буде продемонстрований, то реакція буде "негайна".

"Якщо такий випадок десь буде продемонстрований і це буде реалістичний випадок, то я думаю, що реакція президента, парламента, моя, Кабінета міністрів буде негайна", - зазначив він.

За словами Богдана, в суспільному просторі немає прикладів, що Арсен Аваков є частиною якихось негативних явищ.

"Зараз, на сьогоднішній день, є повне перезавантаження влади, і ми не бачимо, я, у всякому випадку, навіть ви - ви не бачите в суспільному просторі прикладів, що Арсен Аваков є частиною якихось негативних явищ, корупції чи ще чогось", - додав він.

Нагадаємо, 28 вересня під Офісом президента проходила акція проти збереження державних посад міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Крім того, раніше в червні акції проти Арсена Авакова пройшли восьми українських містах. Приводом для акції стало вбивство 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому.