Богдан в наручниках під дулом пістолета віджартувався про поїздку в Сен-Тропе (фото)

Богдан показав фото зі своєї поїздки на весілля Довбенка
Андрій Богдан пожартував з приводу своєї скандальної поїздки в Сен-Тропе у Францію на весілля "смотрящего" за Міністерством юстицій України Андрія Довбенка. Глава Офісу президента опублікував на своїй сторінці в Facebook фото, на якому йому нібито приставив зброю до потилиці чоловік у формі французького жандарма.
Також на лівій руці чиновника наручники, які тримає місцевий "правоохоронець".
Знімок зроблений в кафе - на кадрі видно столики та відпочиваючі.
Богдан написав, що у Сен-Тропе також був глава МВС Арсен Аваков і голова СБУ Іван Баканов.
"А ще у Сен-Тропе їздив Аваков, вивчав оперативну обстановку. І Баканов теж був", - йдеться у публікації.
Богдан в наручниках пожартував про поїздку на День Незалежності в Сен-Тропе на весілля (Фото з Facebook-сторінки Андрія Богдана)
Користувачі мережі сприйняли жарт Богдана неоднозначно. У коментарях звучать як заклики сконцентрувати на відповідальній роботі та більше приділяти уваги численним викликам, які стоять перед державою, так і хвалебні відгуки щодо яскравого відпочинку у відпустці, на яку має право кожна людина.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, президент Зеленський відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе на День Незалежності. Глава держави заявив, що Богдан не мав права так чинити: "Я думаю, що він був не правий. Я йому подзвонив і сказав, що він не правий у цій ситуації. Він як один із реальних і потужних людей у владі, він не мав права у День Незалежності країни в Сен-Тропе гуляти".
Також ми писали про те, що нещодавно Володимир Зеленський пожартував над Андрієм Богданом на відкритті Вищого антикорупційного суду.