RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Богдан Бенюк встал на защиту Ирины Фарион и предложил "вычеркивать" русскоязычных

Богдан Бенюк встал в защиту Фарион (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинский актер Богдан Бенюк поддержал Ирину Фарион, которая оказалась в скандале и была освобождена от должности преподавателя из-за своих высказываний в адрес военных и их способа общения. Бенюк сказал, что считает таких военных "захватчиками".

Как объясняет свою позицию известный актер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Бенюка для OBOZ.

Он считает, что неправильно говорить по-русски даже на фронте, это недопустимо. И похвалил Фарион за ее высказывание во время войны.

"Те граждане Украины, которые не общаются на украинском языке, должны понять, что, разговаривая на русском, они продолжают продвигать "русский мир" в Украине. И это надо признать всем. В первую очередь руководителям государства, которые это побуждают, всем работникам, которые работают в государственных учреждениях, руководству украинской армии и командирам, которые дают присягу на служение Украине на украинском языке. Фарион сказала правильную вещь и не побоялась это сделать во время войны", - сказал Бенюк.

Он назвал граждан, которые продолжают общаться на русском за границей - "россиянами" и призвал общество "вычеркивать" таких украинцев.

"Нужно задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину - супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному - гражданству Украины. Так как тот гражданин Украины, кто является носителем языка, считается его гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками. Это касается и украинцев за рубежом. Если они не общаются на украинском языке, то какие они украинцы? Их нужно вычеркивать и говорить, что они русские", - сказал актер.

Добавим, что Бенюк не единственный звездный украинец, поддержавший Фарион. Так, недавно за скандальную языковедку вступилась певица, фронтвумен группы "Один в каноэ" Ирина Швайдак.

"За Ириной Фарион точно кто-то стоит. Не удивлюсь, если это Степан Бандера или Тарас Григорьевич Шевченко", – написала артистка в своем Facebook.

Скриншот

 

Ранее мы писали, что скандальная Фарион назвала министра образования "неуком", а своих студентов - "сбродом".

А еще рассказывали, что Фарион напустилась на бойцов "Азова" и требует их наказать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Богдан БенюкИрина Фарион