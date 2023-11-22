Богдан Бенюк встал на защиту Ирины Фарион и предложил "вычеркивать" русскоязычных

Он считает, что неправильно говорить по-русски даже на фронте, это недопустимо. И похвалил Фарион за ее высказывание во время войны.

"Те граждане Украины, которые не общаются на украинском языке, должны понять, что, разговаривая на русском, они продолжают продвигать "русский мир" в Украине. И это надо признать всем. В первую очередь руководителям государства, которые это побуждают, всем работникам, которые работают в государственных учреждениях, руководству украинской армии и командирам, которые дают присягу на служение Украине на украинском языке. Фарион сказала правильную вещь и не побоялась это сделать во время войны", - сказал Бенюк.

Он назвал граждан, которые продолжают общаться на русском за границей - "россиянами" и призвал общество "вычеркивать" таких украинцев.

"Нужно задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину - супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному - гражданству Украины. Так как тот гражданин Украины, кто является носителем языка, считается его гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками. Это касается и украинцев за рубежом. Если они не общаются на украинском языке, то какие они украинцы? Их нужно вычеркивать и говорить, что они русские", - сказал актер.

Добавим, что Бенюк не единственный звездный украинец, поддержавший Фарион. Так, недавно за скандальную языковедку вступилась певица, фронтвумен группы "Один в каноэ" Ирина Швайдак.

"За Ириной Фарион точно кто-то стоит. Не удивлюсь, если это Степан Бандера или Тарас Григорьевич Шевченко", – написала артистка в своем Facebook.

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