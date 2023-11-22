Богдан Бенюк став на захист Ірини Фаріон та запропонував "викреслювати" російськомовних

Він вважає, що неправильно говорити російською навіть на фронті, це неприпустимо. І похвалив Фаріон за її висловлювання під час війни.

"Ті громадяни України, які не спілкуються українською мовою, повинні зрозуміти, що, розмовляючи російською, вони продовжують просувати "русскій мір" в Україні. І це треба визнати всім. Насамперед керівникам держави, які це спонукають, всім працівникам, які працюють у державних установах, керівництву української армії та командирам, які дають присягу на служіння Україні українською мовою. Фаріон сказала правильну річ і не побоялася це зробити під час війни", - сказав Бенюк.

Він назвав громадян, які продовжують спілкуватися російською за кордоном - "росіянами" і закликав суспільство "викреслювати" таких українців.

"Треба замислитися тим людям, які виросли в Україні. Їм ганьба! Те, що вони захищають Україну - супер. Але вони захищають, розмовляючи мовою загарбника. Це неприпустимо. Вони повинні це зрозуміти та змінити своє ставлення до найважливішого - громадянства України. Бо той громадянин України, хто є носієм мови, вважається її громадянином, а всіх решту я вважаю загарбниками. Це стосується й українців за кордоном. Якщо вони не спілкуються українською мовою, то які вони українці? Їх треба викреслювати та казати, що вони росіяни", - сказав актор.

Додамо, що Бенюк не єдиний зірковий українець, який підтримав Фаріон. Так, нещодавно за скандальну мовознавицю вступилася співачка, фронтвумен гурту "Один в каное" Ірина Швайдак.

"За Іриною Фаріон точно хтось стоїть. Не здивуюсь, якщо це Степан Бандера або Тарас Григорович Шевченко", - написала артистка у своєму Facebook.

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