Скандальная Фарион назвала министра образования "неучем", а своих студентов - "сбродом"

Скандальная Ирина Фарион отреагировала на увольнение с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника". При этом она назвала Министра образования и науки Оксена Лисового "неучем", а также не забыла о студентах, вышедших на митинг против нее.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) новое заявление Фарион сделала на видео, появившемся на ее YouTube-канале .

Что Фарион говорит об увольнении и Лисовом

По словам скандального общественного деятеля, ее уволили якобы незаконно и под "давлением сверху". При этом Фарион отметила, что потеряла должность из-за публичного заявления, которое, как она утверждает, находится "за пределами профессиональных обязанностей".

Также она вспомнила о Лисовом, который публично объявил о ее увольнении.

"Я проанализирую только текст от основного неуча страны, от основного плагиатора страны, от человека, которому безразличны собственные научные достижения. Этот человек сегодня представляет Министерство образования, фамилия этого человека - Лисовой", - заявила Фарион.

Она добавила, что ранее уже выпускала немало "разгромных видео об этом неуче, который добивает наше образование во время нашей национально-освободительной войны, прикрываясь сладковатой риторикой о защите украинской армии и украинских воинов".

Фарион выдала новое заявление (фото: Getty Images)

Что Фарион говорит о студентах, выступивших против нее

Языковед заявила, что сейчас она стала "не жертвой, а диссиденткой". При этом она разразилась угрозами о том, что будет требовать не только своего восстановления в должности, а отставки ректора "Львовской политехники", и отставки всех подписавших приказ об ее увольнении. "Досталось" и студентам, которые выходили на митинги и требовали, чтобы Фарион потеряла работу.

"А мы хотим выигрывать на фронте, когда у нас в тылу гарцуют открытые враги, которые натравливают не на преподавательницу, Лисовой, я не преподавательница. У вас, очевидно, ранги четко определены в Министерстве образования.

Я была профессором кафедры украинского языка. Так вот, вы на профессора кафедры украинского языка натравили странный сброд с матерными лозунгами, которых вы назвали студентами, не имеющими никакого отношения к Львовской политехнике", - заявила она

Студенты выходили на митинг против Фарион (коллаж: РБК-Украина)

Скандал вокруг Фарион - с чего все началось

Несколько дней назад Фарион раскритиковала защитников Украины, в частности, полк "Азов". Она заявила, что не может назвать русскоязычных военнослужащих украинцами.

Впоследствии на такое заявление отреагировал командир полка "Азов". "Тавр" жестко разнес Фарион и сделал это на русском языке.

После этого омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы, чтобы заявления языковеда проверили. На фоне этого студенты "Львовской политехники" требовали увольнения Фарион.