Порочат честь ВСУ: Фарион требует наказать бойцов "Азова"

Ирина Фарион, преподавательница и экс-депутат, из-за которой разгорелся большой скандал, обратилась и к президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также к министру обороны Рустему Умерову с просьбой наказать бойцов "Азова".

Что написала в своем обращении Ирина Фарион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее колонку на сайте " Украинской правды ".

Профессор и преподавательница требует, чтобы были наказаны майор ВСУ Максим Жорин и начальник штаба бригады "Азов" майор Богдан Кротевич.

"О необходимости принять меры по хамскому поведению заместителя командира 3-й ОШБр, майора ВСУ Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов" майора Богдана Кротевича в адрес профессора, доктора филологических наук, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион, порочащих честь и бросают тень на всю украинскую армию", - говорится в тексте.

Она добавила, что на днях в медиапространстве произошла беспрецедентная словесная баталия между ней, языковедом, доктором филологических наук, профессором, народным депутатом Украины VII созыва и заместителем командира 3-й ОШБр, майором ВСУ Максимом Жориным.

"Последний в сообщении на официальном телеграмм-канале бригады трижды послал меня матом в ответ на мои слова в эфире "Рандеву с Яниной Соколовой". На тезис, подчеркиваю, госпожа Соколовой "Но военные "Полку Азов" и 3-я штурмовая, часть из них общается на русском... Но ведь мы их не можем назвать "кацапами" я дала неизменную в течение лет, посвященных защите и действенному утверждению языка во всех общественных областях, ответ: "Что, вам ребята, мешает выполнять ст. 29 Закона о Вооруженных силах Украины... Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пусть себя назовут русскими... Почему сошлось именно на украинском языке?" – подчеркнула Фарион.

Далее профессор ссылается на действующие законы Украины, а именно на ст. 10 Конституции Украины.

"К публичному проявлению неуважения к госпоже, а значит к попустительству воинской чести, присоединился и начальник штаба бригады "Азов" майор Богдан Кротевич ("Тавр") во время интервью Наталии Мосийчук, где совершенно бездоказательно назвал меня "помощницей российской пропаганды, возможно, человеком с высоким уровнем деменции". Тогда когда я, как филолог, призываю четко "определить понятие" и не употреблять оксюморону "русскоязычный украинец", (Конституционный Суд 14.07.21 P/2021 определил, что "русскоязычные граждане не составляют одноцельную социальную единицу, являются политическим конструктом, а не юридической категорией, на которую не может распространяться режим юридической защиты") - г. Жорин и г. Кротевич прибегают к субъективным оценочным суждениям, имеющих целью публично дискредитировать и порочить мою честь и достоинство. Это не что иное, как воплощение так называемой "культуры отмены". Но на медийном срыве упраздняют кого? Не тех, кто годами открыто работал на враге; не тех, кто любой ценой держится языковой, а значит, культурной и духовой общности с Москвой, а лицо, которое десятилетиями является самым последовательным и радикальным защитником всего удельно украинского, и прежде всего языка как сердцевина украинской тожсамости", - говорится в тексте обращения.

Фарион обвиняет бойцов "Азова" в том, что они призывают к русскоязычности в рядах ВСУ, что противоречит многим установкам и законам.

"В конце концов, п. 3.11. четко подчеркивает необходимость избегать вмешательств в политику. Не сознательно ли разжигание вражды и поношение потребности выполнять Закон о языке в ВСУ примером политизации армии и неслыханного возвышения одних военных формирований над другими - теми, для которых украиноязычие в армии аксиома службы. Потакая ли этому молчанию, мы не работаем на раздор внутри нашего войска и не ослабляем сами себя?", - продолжает профессор.

Она попросила принять необходимые меры по хамскому поведению г. Жорина и г. Кротевича.