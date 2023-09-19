Психолог объяснила, как мысли влияют на ход нашей жизни и меняют ее

Не зря психологи советуют мыслить положительно, ведь от мыслей идут реакции в теле, а тело никогда не обманывает. Если человеку страшно - это заметно. Но именно мысли могут помочь нам побороть это и другие негативные чувства.

На самом деле, не каждый понимает, что наши мысли – это определенный рычаг, который невероятно влияет на нашу жизнь. Ведь мы там, где наши мысли, это важно понимать.

О том, каким образом мысли меняют все вокруг нас, как можно управлять своими мыслями и направлять их на осуществление собственных желаний, в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала психолог и арт-терапевт Татьяна Овчаренко.

Как мысли влияют на качество нашей жизни

Как отмечает Татьяна, мысли запускают все процессы и реакции в нашем организме.

Поэтому, все то, что мы думаем о себе, о мире, об отношениях, о своих силах - тем мы и будем владеть.

То есть, если у вас положительное мышление - ваша жизнь будет более легкой и удачной. А вот если вы постоянно подавляете себя мысленно - ваша реальность лучше не станет.

Первые шаги

На самом деле, очень важно отслеживать свои мысли, ведь это начало. Начало застоя или перемен. Если не удается фиксировать мысли в памяти, попробуйте вести дневник.

Это действительно работает, так как появляется возможность пересмотреть и понять, что происходит в нашей жизни и зачем. То есть можно найти причину своих неудач.

Все ошибочные установки и мысли - сидят в нашей голове. И их нужно переводить на ощущения. Только тогда становится ясно, что именно нам не нравится в нашей жизни. То есть, что мы хотим изменить, что раскрыть в себе, и можно даже понять куда двигаться.

Но есть и более положительная сторона . Ведь когда мы начинаем понимать, что происходит с нами, мы можем найти настоящего себя, встретиться со своими страхами лицом к лицу, искать ответы на свои вопросы внутри себя и снаружи. И вот тогда перед нами открывается новый мир. Тот самый, о котором мы мечтали когда-то, но под давлением своих мыслей забыли об этом.

Что с нами происходит в период перемен

Татьяна отметила, что в тот момент, когда мы погружаемся в мир закрытых эмоций и переживаний, которые проявляются мыслями и голосами в нашей голове, мы можем обрести нового себя. Или наоборот отказаться от определенной части своих предубеждений.

Это трудный опыт, поскольку мы не принимаем себя полностью, а отсюда и все наши страдания. То есть, все начинается с мыслей . Все, что мы проектируем - отражается в нашей реальности. И если ваша реальность вас не устраивает - меняйте мышление.

Да, это нелегко, однако Татьяна советует найти своего проводника, который может помочь вам измениться изнутри, а впоследствии и изменить свою жизнь. Необязательно это может быть психолог или психотерапевт, ведь для каждого человека есть свой способ перемен.

А еще навыки самопомощи являются одним из основных способов понять себя и начать путь к изменению мышления. И это уже о пути "к себе".

По словам Овчаренко, мы часто боимся неизвестности - что ждет там, в будущем, как мы будем себя чувствовать в новом состоянии, с новыми мыслями. Нас пугает то, что мы больше не будем такими, какими есть наши родные, то есть не жить по привычной модели поведения и мышления. Но если желание к переменам сильнее, все это не имеет значения.

Как говорит психолог, в такой период важно замечать, что приносит в нашу жизнь вселенная . Если вы идете своим путем, к вам начнут приходить возможности, исполненные желания, люди. И здесь есть тонкая грань, которая продемонстрирует, готовы ли вы к новой модели жизни. То есть, отказываетесь от этого или наоборот идете в лучшую жизнь. И действительно, эти реакции мы ощущаем на подсознании.

Что нам мешает

Главным препятствием на этом пути является страх того, что мы станем каким-то совершенно новым неизвестным для себя человеком. Это выход из зоны комфорта, но именно это и продвигает нас вперед.

Но если вы уже понимаете, что хотите изменить свою жизнь и вселенная сигнализирует вам зеленым - идите! Иначе мир начнет транслировать вам потребность в изменениях через боль. Поэтому, отслеживайте свои мысли, даже самые незначительные, на ваш взгляд.

Однако в таких случаях следует понять тонкую вещь: перекладывать ответственность за свои изменения на вселенную ни в коем случае нельзя . По словам Татьяны, от такой позиции перемен ждать не стоит.

Наши мысли - это наш ориентир и вариантов куда они нас приведут не так много, как может показаться, на первый взгляд. Либо мы загоняем себя в отчаяние, либо выходим на новый уровень, так сказать, трансформируемся и начинаем проектировать новые привычки и новые подходы к жизни.

Напоследок психолог советует не смотреть на мир с позиции черно-белых цветов, дайте своим мыслям волю идти по новым интересным путям и вы увидите, каким действительно интересным и многогранным может быть мир.