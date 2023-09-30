Как выбрать психолога, который поможет, а не только "выкачает" деньги: важные звоночки

Практика посещения психолога приобретает все большую популярность в Украине. Стереотипы об этом отходят в прошлое, но все еще остается непростая задача: найти хорошего специалиста, который сможет принести вам пользу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -пост Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты як?" рассказывает, на что обратить внимание при общении с психологом.

Образование

Никогда не бойтесь спрашивать об образовании психолога, просите показать диплом и сертификаты о повышении квалификации. Это первый способ обезопасить себя и ребенка от некачественной услуги.

Имейте в виду, что базово психолог должен иметь государственное образование уровня "бакалавр", а дополнительное образование станет преимуществом.

Как найти хорошего психолога (инфографика: facebook.com/howareu.program)

Где искать психолога

Просмотрите специализированные сайты, страницы государственных и медицинских учреждений, фондов, оказывающих психологическую помощь, и перечень их специалистов.

Не забывайте о самом мощном инструменте настоящего - социальных сетях. В основном специалисты активно ведут свои профессиональные страницы, так что вы предварительно сможете понять, подходит ли вам видение того или иного специалиста.

Не стесняйтесь спросить совета у знакомых. Однако помните, что

специалист, подошедший товарищу, может не подойти именно вам. Также учитывайте правила конфиденциальности.

Как понять, что это "ваш" специалист

Для того чтобы сделать первую сессию наиболее эффективной, вы можете составить перечень проблем, которые вас беспокоят, и отправить их специалисту еще на этапе обсуждения ваших будущих встреч.

Это поможет вам лучше структурировать запрос и прояснить, работает ли этот специалист по конкретным темам. Здесь также речь идет об экономии времени, ведь вы не будете тратить его не на того специалиста, а он - на клиента, которому не сможет помочь.

Лучшим показателем того, что вы нашли своего психолога, является ваше состояние во время встреч с ним. Вы должны чувствовать безопасность и принятие себя. Но если во время сессий с вами постоянно чувство смущения и осуждения, это плохой знак.

Как найти хорошего психолога (инфографика: facebook.com/howareu.program)

Детские психологи

В Законе Украины прописано, что дети могут получать психологическую помощь с согласия родителей.

Если запрос ребенка связан с общими психологическими трудностями, родители могут обсудить их со специалистом на отдельной сессии, а затем познакомить с психологом ребенка.

Если же запрос касается проблем с развитием, лучше сразу обращаться к узконаправленным детским специалистам.

Так же не стоит бояться обращаться к детскому или взрослому психиатру. Консультация и, при необходимости, медикаментозное лечение станут не приговором, а поддержкой вашего состояния.

Где искать бесплатную психологическую помощь

Линия Национальной психологической ассоциации - 0 800 100 102

Линия международной гуманитарной организации "Человек в беде" - 0 800 210 160

Линия предотвращения самоубийств "Lifeline Ukraine" - 7333

Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми, гендерной дискриминации - 0 800 500 335 или 116 123

Правительственная горячая линия по противодействию вопросам торговли людьми - 1545

Правительственная горячая линия по противодействию домашнему насилию - 1547

Линия эмоциональной поддержки МОМ - 0 800 211 444

Линия кризисной помощи и поддержки Украинского ветеранского фонда при Минветеранов - 0 800 33 22 29

Национальная горячая линия для детей и молодежи - 0 800 500 225 или 11 61 11

Ниже на инфографике приведены горячие линии психологической помощи украинцам за границей:

Где искать бесплатную психологическую помощь (инфографика: facebook.com/howareu.program)