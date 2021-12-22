У бойовика-"держдумівця" Бородая знайшли розкішне житло в Дубаї: купив після "прем'єрства" в ОРДО

Колишній ватажок бойовиків на Донбасі, який став депутатом російської Держдуми від "Єдиної Росії" Олександр Бородай володіє розкішними апартаментами в Дубаї вартістю майже півмільйона євро, які купив у 2015-му, тобто через рік після свого "прем'єрства" на окупованій частині Донецької області.

Про це йдеться в розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального, опублікованому на його YouTube-каналі .

При цьому ця квартира в Еміратах площею 104 квадратних метрів у декларації екс-"ДНРівця" не вказана.

Декларація Бородая (фото: скріншот)

Як зазначається в матеріалі, про іноземне житло з поясненнями, за які гроші воно придбане, повинні повідомляти всі кандидати в депутати в РФ, а за приховування такої інформації Бородай тепер має здати мандат.

Дані про апартаменти Бородая в Еміратах (фото: скріншот)

За даними розслідувачів, житло російського політтехнолога й одного з творців угруповання ДНР" на Донбасі розташоване в дубайському ЖК Grandeur Residences, який знаходиться на рукотворному острові у формі пальми Палм-Джумейра.

У Бородая знайшли житло в Дубаї (фото: скріншот)

На сайтах нерухомості в ОАЕ подібні апартаменти оцінюють в близько 450 тисяч євро.

Також в команді Навального звернули увагу, що сам Бородай, який був "прем'єром ДНР" з травня по серпень 2014-го, не особливо приховував свою дубайську квартиру. Так, його дочка в мережі публікувала фото з цих апартаментів.

Дочка Бородая показувала апартаменти в Еміратах (фото: скріншот)

Відео: у Бородая знайшли квартиру за 450 тисяч євро в Дубаї