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У бойовика-"держдумівця" Бородая знайшли розкішне житло в Дубаї: купив після "прем'єрства" в ОРДО

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Середа 22 грудня 2021 22:09
У бойовика-"держдумівця" Бородая знайшли розкішне житло в Дубаї: купив після "прем'єрства" в ОРДО Колаж РБК-Україна: у Бородая виявили квартиру в Еміратах за 450 тисяч євро
Автор: Володимир Костирін

Колишній ватажок бойовиків на Донбасі, який став депутатом російської Держдуми від "Єдиної Росії" Олександр Бородай володіє розкішними апартаментами в Дубаї вартістю майже півмільйона євро, які купив у 2015-му, тобто через рік після свого "прем'єрства" на окупованій частині Донецької області.

Про це йдеться в розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального, опублікованому на його YouTube-каналі.

При цьому ця квартира в Еміратах площею 104 квадратних метрів у декларації екс-"ДНРівця" не вказана.

У бойовика-&quot;держдумівця&quot; Бородая знайшли розкішне житло в Дубаї: купив після &quot;прем'єрства&quot; в ОРДО

Декларація Бородая (фото: скріншот)

Як зазначається в матеріалі, про іноземне житло з поясненнями, за які гроші воно придбане, повинні повідомляти всі кандидати в депутати в РФ, а за приховування такої інформації Бородай тепер має здати мандат.

У бойовика-&quot;держдумівця&quot; Бородая знайшли розкішне житло в Дубаї: купив після &quot;прем'єрства&quot; в ОРДОДані про апартаменти Бородая в Еміратах (фото: скріншот)

За даними розслідувачів, житло російського політтехнолога й одного з творців угруповання ДНР" на Донбасі розташоване в дубайському ЖК Grandeur Residences, який знаходиться на рукотворному острові у формі пальми Палм-Джумейра.

У бойовика-&quot;держдумівця&quot; Бородая знайшли розкішне житло в Дубаї: купив після &quot;прем'єрства&quot; в ОРДОУ бойовика-&quot;держдумівця&quot; Бородая знайшли розкішне житло в Дубаї: купив після &quot;прем'єрства&quot; в ОРДОУ бойовика-&quot;держдумівця&quot; Бородая знайшли розкішне житло в Дубаї: купив після &quot;прем'єрства&quot; в ОРДО

У Бородая знайшли житло в Дубаї (фото: скріншот)

На сайтах нерухомості в ОАЕ подібні апартаменти оцінюють в близько 450 тисяч євро.

Також в команді Навального звернули увагу, що сам Бородай, який був "прем'єром ДНР" з травня по серпень 2014-го, не особливо приховував свою дубайську квартиру. Так, його дочка в мережі публікувала фото з цих апартаментів.

У бойовика-&quot;держдумівця&quot; Бородая знайшли розкішне житло в Дубаї: купив після &quot;прем'єрства&quot; в ОРДО

Дочка Бородая показувала апартаменти в Еміратах (фото: скріншот)

Відео: у Бородая знайшли квартиру за 450 тисяч євро в Дубаї

Раніше повідомлялося, що "міністр "ЛНР" купила квартиру під Києвом і відправила дочку на навчання в Європу.

Також ми писали про те, що Пушиліна роками СБУ прослуховувала, оскільки віджатий ватажком бойовиків особняк виявився "розумним будинком".

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ДНР Дубай Бойовики на Донбасі
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