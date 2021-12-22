У боевика-"госдумовца" Бородая нашли роскошное жилье в Дубае: купил после "премьерства" в ОРДО

Бывший вожак боевиков на Донбассе, который стал депутатом российской Госдумы от "Единой России" Александр Бородай владеет роскошными апартаментами в Дубае стоимостью почти полмиллиона евро, которые купил в 2015-м, то есть через год после своего "премьерства" на оккупированной части Донецкой области.

Об этом говорится в расследовании команды российского оппозиционера Алексея Навального, опубликованном на его YouTube-канале .

При этом эта квартира в Эмиратах площадью 104 квадратных метров в декларации экс-"ДНРовца" не указана.

Декларация Бородая (фото: скриншот)

Как отмечается в материале, об иностранном жилье с объяснениями, за какие деньги оно приобретено, должны сообщать все кандидаты в депутаты в РФ, а за сокрытие такой информации Бородай теперь должен сдать мандат.

Данные об апартаментах Бородая в Эмиратах (фото: скриншот)

По данным расследователей, жилье российского политтехнолога и одного из творцов группировки "ДНР" на Донбассе расположено в дубайском ЖК Grandeur Residences, который находится на рукотворном острове в форме пальмы Палм-Джумейра.

У Бородая нашли жилье в Дубае (фото: скриншот)

На сайтах недвижимости в ОАЭ подобные апартаменты оценивают в около 450 тысяч евро.

Также в команде Навального обратили внимание, что сам Бородай, бывший "премьером ДНР" с мая по август 2014-го, не особо скрывал свою дубайскую квартиру. Так, его дочь в сети публиковала фото с этих апартаментов.

Дочка Бородая показывала апартаменты в Эмиратах (фото: скриншот)

Видео: у Бородая нашли квартиру за 450 тысяч евро в Дубае