У боевика-"госдумовца" Бородая нашли роскошное жилье в Дубае: купил после "премьерства" в ОРДО
Бывший вожак боевиков на Донбассе, который стал депутатом российской Госдумы от "Единой России" Александр Бородай владеет роскошными апартаментами в Дубае стоимостью почти полмиллиона евро, которые купил в 2015-м, то есть через год после своего "премьерства" на оккупированной части Донецкой области.
Об этом говорится в расследовании команды российского оппозиционера Алексея Навального, опубликованном на его YouTube-канале.
При этом эта квартира в Эмиратах площадью 104 квадратных метров в декларации экс-"ДНРовца" не указана.
Декларация Бородая (фото: скриншот)
Как отмечается в материале, об иностранном жилье с объяснениями, за какие деньги оно приобретено, должны сообщать все кандидаты в депутаты в РФ, а за сокрытие такой информации Бородай теперь должен сдать мандат.
Данные об апартаментах Бородая в Эмиратах (фото: скриншот)
По данным расследователей, жилье российского политтехнолога и одного из творцов группировки "ДНР" на Донбассе расположено в дубайском ЖК Grandeur Residences, который находится на рукотворном острове в форме пальмы Палм-Джумейра.
У Бородая нашли жилье в Дубае (фото: скриншот)
На сайтах недвижимости в ОАЭ подобные апартаменты оценивают в около 450 тысяч евро.
Также в команде Навального обратили внимание, что сам Бородай, бывший "премьером ДНР" с мая по август 2014-го, не особо скрывал свою дубайскую квартиру. Так, его дочь в сети публиковала фото с этих апартаментов.
Дочка Бородая показывала апартаменты в Эмиратах (фото: скриншот)
Видео: у Бородая нашли квартиру за 450 тысяч евро в Дубае
Ранее сообщалось, что "министр "ЛНР" купила квартиру под Киевом и отправила дочь на учебу в Европу.
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